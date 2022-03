Wirtschaftsförderung Basel Area mit Rekord: Standort-Promotion lockt 39 Firmen in die Region Die Standortpromotion der beiden Basel und der Kantons Jura hat im vergangenen Jahr 39 Firmenansiedlungen unterstützt – so viele wie noch nie zuvor, wie Basel Area mitteilt. Beim Innovationspark auf dem Novartis Campus müssen sogar neue Flächen bezogen werden.

«Herausragendes Ökosystem»: Die neu zugezogenen Firmen sind zumeist im Life-Sciences-Bereich tätig. Foto: Basel-Area-Standort auf dem Novartis Campus. Biondopictures

Das zweite Corona-Jahr hat den Bemühungen der Standortpromotion Basel Area nichts anhaben können. Wie die Agentur am Donnerstag mitteilte, konnte sie 2021 insgesamt 39 Firmenansiedlungen vermelden. Das sei Rekord. Auch 76 Start-ups seien unterstützt worden.

Die Nachfrage nach dem Standort sei ungebremst hoch, heisst es in der Medienmitteilung. «Mit 28 Ansiedelungen stellen die Firmen aus der Life-Sciences-Branche mehr als zwei Drittel der neu zugezogenen Unternehmen.» Sieben davon seien dem wachsenden Innovationsbereich Digital Health zuzuordnen. Auch im Bereich industrielle Transformation sei die Region für zuziehende Unternehmen attraktiv.

Die neu in der Nordwestschweiz ansässigen Unternehmen stammen aus 15 Ländern, darunter je fünf aus den USA und Frankreich und drei aus Grossbritannien. Neun Zuzüge erfolgten aus anderen Teilen der Schweiz.

Forscherinnen ziehen ins benachbarte Hochhaus

Als «nach wie vor bemerkenswert hoch» bezeichnet Basel Area die Zahl der Neugründungen von Firmen. Zwar seien mit 76 Firmen deren sechs weniger gegründet worden als im Vorjahr, doch es handele sich um den zweitbesten Wert.

Erfreulich entwickle sich der Switzerland Innovation Park Basel Area, der im Allschwiler Bachgraben, in Basel, auf dem Novartis Campus und im Kanton Jura Standorte betreibt. Der erst 2020 bezogene Innovationspark auf dem Novartis Campus sei vollständig belegt, schreibt Basel Area. Per 1. April würden nun zwei Stockwerke im 12. und 14. Geschoss eines Nachbargebäudes bezogen. An den vier Standorten seien mittlerweile 68 Unternehmen und 14 Forschungsgruppen tätig.

Basel Area Business & Innovation, wie die Agentur für Standortpromotion und Innovationsförderung mit vollem Namen heisst, ist eine Non-Profit Organisation. Sie bietet ihre Dienstleistungen im Auftrag der Kantone Baselland, Basel-Stadt und Jura an, daneben ist sie auch Betreiberin des Switzerland Innovation Parks Basel Area mit den erwähnten vier Standorten in den drei Trägerkantonen.