Wohnbauprogramm 1000+ Günstiger Wohnraum am Hirtenweg: Doppelt so viele Wohnungen und trotz Bauphase keine Kündigungen In Riehen entstehen die ersten preisgünstigen Wohnungen im Rahmen des Wohnbauprogramms 1000+ in Basel. Am Donnerstag wurden die ersten neun Wohnungen eingeweiht.

Regierungsrätin Tanja Soland (r.) und Architekt Harry Gugger bei der Einweihung der ersten neun Wohnungen des Wohnbauprogramms 1000+. Nicole Nars-Zimmer

Am Donnerstag fiel am Hirtenweg in Riehen der Startschuss für das Wohnbauprogramm 1000+. Die ersten neun preisgünstigen Wohnungen sind nach weniger als einem Jahr Bauzeit einzugsbereit.

«Bis Mitte 2022 haben wir die Anzahl Wohnungen auf diesem Grundstück von 32 auf 63 Wohnungen verdoppelt, ohne dass ein Mieter gehen muss», sagt Rolf Borners, Geschäftsleiter von Immobilien Basel-Stadt. Keiner der bisherigen Mieter am Hirtenweg erhielt eine Kündigung, jeder habe die Möglichkeit zu bleiben. Darüber zeigte sich auch Regierungsrätin Tanja Soland erfreut: «Es ist ein spezieller Anlass. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir keine Kündigungen aussprechen mussten.»

Gebaut wird in Etappen

Dies geht, weil die Bauphasen am Hirtenweg 16 bis 28 etappenweise vorgenommen werden. Von den fünf Gebäuden auf der Parzelle werden drei saniert. Zwei werden ganz rückgebaut und durch drei Neubauten ersetzt. Die Mieter, welche aufgrund des Baus ihre Wohnung verlassen müssen, können in die Wohnungen in dem neuen Gebäude ziehen. Aus diesem Grund werden nur zwei 4,5-Zimmerwohnungen im ersten Neubau zur Vermietung ausgeschrieben. Die sieben restlichen Wohnungen sind für die Mieter, die bereits in der Parzelle wohnen, vorgesehen.

Im ersten Neubau befinden sich neun Wohnungen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

In den zwei weiteren Neubauten sollen je 17 Wohnungen entstehen und im Januar respektive im Sommer 2022 einzugsbereit sein. Die nötigen Sanierungen der Gebäude auf der Parzelle seien der Anlass gewesen, dort mehr Wohnraum zu generieren. «Wir kamen auf die Idee, aus diesem eher dünn besiedelten Land, noch mehr herauszuholen», sagt Borner.

Wohnungen sollen 15 bis 20 Prozent günstiger sein

Mit dem kantonalen Wohnbauprogramm 1000+ sollen bis 2035 über tausend neue, preisgünstige Wohnungen entstehen. Es handelt sich dabei um eine Massnahme zur Umsetzung der Initiative «Recht auf Wohnen». Damit soll der akuten Wohnungsnot in Basel entgegengewirkt werden. Zurzeit stehen im Kanton nur ein Prozent aller Wohnungen frei. Die Liegenschaften beim Friedhof Hörnli sind die ersten einzugsbereiten Wohnungen des Projekts. Als Nächstes ist eine Aufstockung am Rheinacker vorgesehen. Geplant ist ausserdem die Nutzung der Messehalle 3 sowie das Volta Nord als Wohnraum.

4,5-Zimmerwohnung am Hirtenweg. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die neuen Wohnungen am Hirtenweg sollen etwa 15 bis 20 Prozent weniger als die durchschnittlichen Angebotsmieten ähnlicher Wohnungen kosten, heisst es in der Medienmitteilung vom Finanzdepartement. Das bedeutet, eine 2,5-Zimmerwohnung am Hirtenweg kann für 1035 Franken im Monat gemietet werden, die 4,5-Zimmerwohnung für 1475 Franken plus Nebenkosten. Damit Mieter jedoch von diesen Preisen profitieren können, gibt es Richtlinien, wie es während der Besichtigung heisst: Das Einkommen dürfe nicht mehr als viermal so hoch sein wie die Miete und in eine 4,5-Zimmerwohnung müssen mindestens drei Personen einziehen. Ansonsten müsse ein Aufpreis bezahlt werden. «Wir werden aber Menschen, welche den Kriterien entsprechen, bei der Wahl bevorzugen», sagt Borner.

Gebäude wurde in Werk gebaut

Die effiziente Planung der Wohnungen ermöglicht, dass diese so günstig vermietet werden können. Die Wohnungen kommen ohne Flure aus, die Grundrisse sind möglichst effizient angelegt und sehen keine spezifische Nutzung für die jeweiligen Räume vor. Wie Daniel Erne, Totalunternehmer des Projekts von Erne AG, sagt, habe man die Raumzellen bereits in einer Produktionshalle in der Region gebaut, an den Hirtenweg transportiert und dort nur noch zusammengefügt. Diese Vorgehensweise und die modulare Holzbauweise haben dazu beigetragen, die Bauzeit vor Ort zu minimieren.