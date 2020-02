Young Stage: Schöner Traum, harte Arbeit

Es ist der grosse Traum jedes jungen Zirkusartisten: Mit der eigenen Company, mit eigenem Zelt über die Lande zu fahren, ein unabhängiges Leben zu führen, fern von Grossraumbüros.

Nadja Hauser sitzt in ihrem Büro in Basel. Auf dem Bildschirm ihres Computers eine Liste mit 498 Bewerberinnen und Bewerbern für das Zirkusfestival Young Stage. Seit zwölf Jahren lädt die Institution Artisten aus der ganzen Welt zum Wettbewerb nach Basel. Mittlerweile hat sich die Plattform zum Sprungbrett entwickelt. «Viele Artisten bekommen nach der Teilnahme über viele Jahre immer wieder Jobangebote von Bookern, die sie in Basel gesehen haben», sagt die Festival-

direktorin.

Die 43-Jährige war selbst einmal auf dem Weg ins Scheinwerferlicht. In den Neunzigerjahren fing sie sich im Quartierzirkus Bruderholz den Zirkusvirus ein. Damals war die Ausbildung zur Artistin noch keine Option. Sie lernte Sportphysiotherapeutin, blieb aber nicht lange zirkusabstinent, stieg ins Eventbusiness ein und machte sich vor elf Jahren selbstständig. Seit dann scannt sie die internationale Szene nach Nachwuchstalenten, ist europaweit an Festivals unterwegs.

Die Neuerfindung des Zirkus

In der Schweiz sterben die Zirkusse: Traditionsunternehmen wie Medrano, Olympia oder Nock sind verschwunden. Zirkusschulen jedoch boomen, zumindest im Ausland (siehe Kasten). Die Bewerbungen für die Teilnahme am Young Stage kommen von Akademien aus ganz Europa, Kanada, Südamerika, Israel oder Japan. In Ländern wie Frankreich oder Holland können Artisten Hochschulabschlüsse absolvieren.

Diese Entwicklung ist nicht neu. Begonnen hat sie anfangs der Achtzigerjahre in Frankreich. Der Staat investierte in Ausbildungsstätten und Auftrittsmöglichkeiten für den Nouveau Cirque. Neu daran war, dass nicht Sägemehl, Tiernummern, Pailletten und lange Frauenbeine die Ästhetik prägten, sondern die theatrale Erzählung. Der kanadische Cirque du Soleil ist das berühmteste von vielen Programmen des Nouveau Cirque. Unzählige Companys haben seither mit neuem Zirkus ihr Publikum gefunden.

Bei Young Stage bewerben sich die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler mit einem Video. Seit September treffen Bewerbungen für die diesjährige Ausgabe im Mai ein (15. bis 19. 5). Vertreten sind traditionelle Zirkustechniken wie Trapez, Seiltanz, Jonglage, und Bodennummern, aber auch Tanz, Theater, Pantomime. Das Durchschnittsalter der Bewerber ist 23. Deren Nummer darf je höchstens sechs Minuten dauern. Ein sechsköpfiges Gremium trifft eine Vorauswahl. Vor rund zehn Tagen kürten die Experten aus 120 verbliebenen Bewerbern 13 Programme aus 13 Nationen für das diesjährige Programm.

Was zeichnet denn eine solche gute Nummer aus? Nadia Hauser hat einen geübten Blick. Oft sehe sie schon in den ersten 30 Sekunden, ob das was wird. «Für mich ist trotz aller neuen Aspekte eine gute Technik zentral», sagt sie. Aber nicht nur. Es geht genauso um den visuellen Auftritt, die Musik, die Dramaturgie und die Innovation.