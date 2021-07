Zahlen aus Basel Alkoholismus, Cannabis oder Kokain: 2020 fanden mehr Suchtberatungen statt Im zwölften Monitoringbericht Sucht des Kantons Basel-Stadt zeigt sich, dass während der Coronapandemie deutlich mehr Menschen eine Suchtberatung aufsuchten.

Alkoholkonsum war 2020 der häufigste Grund für ein Beratungsgespräch bei der Suchthilfe Basel-Stadt. Symbolbild: bz-Archiv

Die Coronapandemie scheint auch Einfluss auf die Suchthilfe gehabt zu haben. Im zwölften Monitoringbericht Sucht des Kantons Basel-Stadt zeigt sich, dass die Angebote der Basler Suchthilfe besonders gebraucht wurden. Dies teilt der Kanton am Mittwoch mit.

In den ambulanten Suchtberatungsstellen wurden 2020 rund 2500 Beratungen durchgeführt. Das sind nur knapp 150 mehr als im Vorjahr. Jedoch stieg die Zahl der Neuzugänge um 8 Prozent an, so der Kanton. Dieser Anstieg könne mit der Coronapandemie zu tun haben, heisst es weiter.

Insgesamt waren besonders der problematische Alkoholkonsum, gefolgt von Cannabis und Kokain, Teil der Beratungsgespräche. Daneben suchten Menschen Hilfe, die unter Glücksspielsucht und Onlinesucht leiden.

Wichtigkeit der Kontakte im öffentlichen Raum

Während der Coronapandemie waren etliche Treffpunkte, Tageseinrichtungen sowie Kontakt- und Anlaufstellen geschlossen oder nur bedingt geöffnet. Ein weitere Zunahme der Kontakte konnte bei Institutionen festgestellt werden, die die Menschen im öffentlichen Raum aufsuchen. Von 6'030 Kontakten im Vorjahr stieg die Zahl auf 8'389 im 2020. Der Kanton schreibt:

«Diese hohe Anzahl hängt vermutlich vor allem mit den genannten Einschränkungen der Angebote der niederschwelligen Anlaufstellen für sozial benachteiligte Menschen zusammen.»