Zoo Basel Dorie und Nemo einmal anders: Zolli präsentiert moderneres Vivarium Der Basler Zolli hat sein Vivarium neu gestaltet. Das kleine und grosse Publikum kann sich nun auf Bildschirmen Rätselfragen stellen oder Steckbriefe und Informationen zu den Tieren lesen.

5 Bilder 5 Bilder Das Vivarium im Zoo Basel hat neue Schilder erhalten. Zoo Basel

«Dorie», kreischt ein Mädchen und schlängelt sich am Mittwochmorgen durch das gut besuchte Vivarium. Vor einem leuchtend blauen Fisch, der gerade zwischen einer Koralle durchschwimmt, bleibt sie atemlos stehen.

Wie ihr Lieblingsfisch aus dem Animationsfilm «Findet Nemo» heisse und wieso, möchte sie von ihrer Grossmutter wissen. Diese liest vom Schild neben dem Aquarium laut vor: Doktorfisch. Und weiter: Dieser heisse so, weil in seiner Schwanzflosse ein kleines Skalpell versteckt sei – ungläubiges Staunen. Den Kurator des Vivariums Fabian Schmidt dürfte es freuen – an 61 Stationen informiert die neue, modernisierte Beschilderung die Besuchenden des Vivariums des Basler Zolli über rund 144 Arten.

Rätselfragen, Videos und Steckbriefe

«Die digitalisierten Schilder erlauben uns, eine präzisiere Aufklärungsarbeit zu leisten», sagt Schmidt und schwärmt von den tagesaktuellen Updates, mit denen eine zugezogene Fischart vermerkt oder neue Filme in die per WLAN-betriebene Beschilderung eingefügt werden können. Nicht länger als eine Minute sollten diese sein und Verhaltensweisen zeigen, die für das Publikum nicht immer ersichtlich seien. Wie beispielsweise der Stülpmaullippfisch die Hälfte seiner Körperlänge ausfahren könne oder wie spektakulär der Rotfeuerfisch jage, fügt Schmidt an.

Auch Rätselfragen, bei denen besonders Kinder eingeladen werden zu beobachten, statt zu googeln, sind Teil des neuen Auskunftkonzepts. Dabei werde beispielsweise gefragt, wie viele Zehen eines Krokodils gezählt werden können oder wie die Frequenz von Quallenschlägen sei.

Bildschirme sollen keine Konkurrenz zu den Tieren sein

«Die Erneuerung bietet einen enormen Mehrwert», sagt Projektleiterin Nina Decrue, die vor Ort am Beispiel des orangen Ringelfisches – also dem wahrhaftigen Nemo – erklärt, dass mit der Wahl von Illustrationen statt Fotos die Merkmale der einzelnen Fische optimal abgebildet werden. Auch einen Steckbrief sowie die Auskunft darüber, wie gefährdet die Art ist, bieten die dezenten Touchscreens. Diese seien bewusst in die abgedunkelte Atmosphäre im Vivarium eingebettet, erklärt Decrue. Nur wer den Bildschirm mit Fingerdruck aktiviert, bekommt auch etwas zu sehen.

«Wird vom Besucher keine Information gewünscht, wird ihm keine aufgezwungen», sagt Zoo-Direktor Olivier Pagan. Diese subtile Art der Vermittlung soll als solche beibehalten werden. «Die vermittelten Informationen dürfen nicht mit dem Tier in Konkurrenz treten», erläutert der Direktor, der das lebende Tier in der gestalteten Natur des Zoos im Vordergrund stellt, und fügt an, dass diverse Weiterentwicklungen wie interaktive Führungen bereits angedacht seien.

Brutstimmung bei den Pelikanen

Neben der Umgestaltung des Vivariums informierte der Zolli auch über die neuen Krauskopfpelikane. Seit wenigen Wochen teilen sich die bekannteren Rosapelikane mit der gefährdeten Pelikanart ein Gehege. Erstere hätten sich seit den 2000er-Jahren nicht mehr vermehrt, bedauert der Zolli. Die kürzlich, unter anderem aus der Ukraine, importierten Krauskopfpelikane sollen ihre Artgenossen zur Fortpflanzung motivieren.

7 Bilder 7 Bilder Der Zolli hat neue Bewohner: Krauskopfpelikane. Zoo Basel

Ihrem Namen getreu werden die neuen Zoo-Bewohner gut erkennbar sein: Lange, krause Federn schmücken ihren Hinterkopf. Während der Brutzeit sind diese besonders gut sichtbar und ihr Kehlsack verfärbt sich zudem auffällig orange bis blutrot, schreibt der Zolli.