Zweiräder Basler Veloverleihsystem erhält Zuschlag trotz Warnsignalen aus anderen Kantonen Die Zweiräder von Velospot werden nur wenig genutzt. Nun zeigt sich: Auch in anderen Schweizer Städten konnte der Anbieter in der Vergangenheit nicht überzeugen.

Zwei der roten Veloflotte des Kantons. Kenneth Nars

Seit rund zwei Monaten können in Basel Zweiräder des Veloverleihsystems Velospot für eine Fahrt gebucht werden. Wie ein Test der bz zeigte, stehen die roten Fahrräder mehr, als dass sie rollen. Von 20 markierten Velos wurden innert zehn Tagen gerade mal vier gebraucht. Weiter war zu sehen, dass die App durchgehend schlechte Bewertungen kriegt. Recherchen der bz zeigen nun, dass es schon in anderen Kantonen nicht so rund lief.

So ist die Stadt Thun vergangenes Jahr auf das Veloverleihsystem einer anderen Firma umgestiegen. Als Problem mit Velospot wurden veraltete Hard- und Software genannt, wie die Stadt Thun in der Medienmitteilung schrieb. Für die Weiterführung von Velospot hätte es grosse Investitionen gebraucht. Deshalb wurde die Zusammenarbeit mit der Intermobility AG, welche die Mietvelos betreibt, eingestellt. «Die Stadt und die Intermobility AG konnten sich finanziell nicht darüber einigen», hiess es weiter in der Mitteilung.

Bereits im Heimatort gab es Probleme

Auch in Biel, wo auch die Firma Intermobility AG, der Betreiber von Velospot, ihren Hauptsitz hat, gab es auch schon Probleme. Christoph Grupp, Grünen-Grossrat in Biel, reichte 2016 eine Anfrage bei der Stadt Biel ein und schrieb: «Für Bielerinnen und Bieler gestaltet sich die Nutzung des Angebots Velospot seit Monaten sehr mühsam, immer wieder ist die Funktionalität eingeschränkt oder auch gar nicht mehr gegeben.» Grupp schrieb, dass an den Stationen jeweils wenig bis gar keine Velos vorhanden seien und selbst wenn, hätten sich diese in schlechtem Zustand befunden. Nach der Interpellation soll es allerdings für eine Weile besser gelaufen sein, wie der Bieler Grünen-Grossrat gegenüber der bz sagt. Doch seine persönlichen Erfahrungen würden zeigen, dass es mittlerweile wieder sehr harzig funktioniert.

Eine weitere Stadt, welche die Zusammenarbeit mit Velospot beendet hat, ist Neuenburg. An einem Infotreffen der Foren Velostationen und Bikesharing Schweiz hielt ein Vertreter der Stadt einen Vortrag zum Thema und zeigte die Vorteile des Systems, das anstelle von Velospot gewählt wurde.

Trotz vieler Warnsignale bekam Velospot den Zuschlag

François Kuonen, CEO der Intermobility AG betont dagegen, dass die Mietvelos, die noch in Neuenburg und Thun stehen, diejenigen von Velospot sind. Diese seien einfach mit den Schlössern des neuen Anbieters ausgestattet worden. Einer der Gründe, warum man in diesen Städten auf Velospot verzichtet haben soll, sei der Fakt, dass die beiden Städte ihr Netz über die eigene Verwaltung und das stadteigene Integrationsprogramm selbst betreiben wollten, so Kuonen. Weiter sagt er: «Die Intermobility AG hat auf Beschluss ihrer Aktionäre dieses Geschäftsmodell nach 2019 nicht weiterverfolgen wollen.»

Auf die Recherchen der bz angesprochen, sagt Sarah Mesmer, Mediensprecherin für das Basler Bau- und Verkehrsdepartement: «Im Rahmen der offenen Ausschreibung für ein Veloverleihsystem in Basel wurden der Eignungsnachweis und die verschiedenen Zuschlagskriterien festgelegt. Hierzu zählten sowohl Erfahrungen im Aufbau und im Betrieb eines Veloverleihsystems also auch Referenzen der Anbieter aus anderen Städten zum eingesetzten Velo, dem System und den Schlüsselpersonen.» Insgesamt soll das Angebot von Velospot entsprechend den Kriterien am besten abgeschnitten haben und erhielt deswegen den Zuschlag. Weiter seien der Kanton und die Firma Intermobility daran, das System konstant weiter zu verbessern.