Nachhaltigkeit Zwingen sagt Nein zur Gasabhängigkeit Die Gemeindeversammlung der Baselbieter Gemeinde beschliesst: Das Primarschulhaus soll mit erneuerbarer Energie beheizt werden.

Zwingen will für das Primarschulhaus keine Gasheizung. Roland Schmid

Als bekannt wurde, dass die altersschwache Ölheizung des Primarschulhauses in Zwingen durch eine Gasheizung ersetzt werden sollte, traten Benno Jermann, Karl Hueber und Georg Furler auf den Plan und standen für Klimaschutz und Unabhängigkeit bezüglich Energieträgern ein. Im November letzten Jahres nutzten sie Artikel 68 des Gemeindegesetzes und reichten einen selbstständigen Antrag ein. Ihre Forderung: Die neue Heizungsanlage soll mit erneuerbarer Energie gespeist werden.

Am Donnerstag kam der Antrag vor die Gemeindeversammlung (GV) und wurde mit 52 zu 12 Stimmen angenommen. Dass die 40-jährige Ölheizung ersetzt werden muss, ist unbestritten. Darüber, wie das Primarschulhaus in Zukunft beheizt werden soll, gehen die Meinungen allerdings auseinander. Laut dem Gemeindepräsidenten Thomas Schmid sieht der Gemeinderat in einer Gasheizung die Vorteile der niedrigen Kosten und des unkomplizierten Einbaus. Für die Initianten hingegen steht das Klima im Fokus.

«Holz aus dem Wald statt Gas von Putin!»

Angesichts des Klimawandels ist der Wunsch nach CO 2 -neutraler Energie die treibende Kraft hinter dem Antrag. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der steigenden Gaspreise sagt nun Burger und ehemaliger Gemeindepräsident Benno Jermann:

«Das Streben nach Energieunabhängigkeit ist ein absolutes Gebot der Stunde.»

Im Vorfeld der GV wurde engagiert für den Antrag mobilisiert – mit Erfolg: Nach dem Entscheid der gut besuchten GV gegen eine Gasheizung liegt es nun an dem Gemeinderat, eine neue Lösung zu erarbeiten. In seiner Rede an der GV schlägt Jermann vor: «Holz aus unserem Wald statt Gas von Putin!». Weitere Möglichkeiten seien Sonnenenergie oder umweltfreundliche Fernwärme. Gemäss Schmid wäre die Umsetzung dieser Vorschläge nicht ganz so einfach. Nachhaltige Heizwerke seien gemäss Gemeindepräsident Schmid schon früher an einem Fernwärmeverbund gescheitert. Wann immer es möglich sei, würde die Gemeinde jedoch erneuerbare Energien realisieren: «Jetzt nehmen wir einen neuen Anlauf.»