Am Mittwoch, 3. Mai 2017, feiert das Ehepaar Robert und Gertrud Bergamin-Huser an der Hauptstrasse 50A in Aarau Rohr nach 60 Ehejahren die diamantene Hochzeit. Die Behörden und die Bevölkerung von Aarau und Aarau Rohr gratulieren recht herzlich und wünschen viele weitere gemeinsame Jahre, Gesundheit und alles Gute.