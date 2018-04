Gemeinsam mit ihrer Kundschaft haben Heidi Bisang und ihr Team das zehnjährige Bestehen ihrer Blumenbinderei Flores am Kronenplatz gefeiert. Blumen verkaufen allein reicht in diesem bedrängten Geschäft schon lange nicht mehr.

Seit dem 8. März 2008 bietet die Blumenbinderei Flores gleich bei der St. Ursen-Kathedrale ihre Dienstleistungen an. Dabei war Inhaberin Heidi Bisang von Anfang an klar, dass sie mehr bieten muss, als einen Schnittblumen-Verkauf. Die Spezialität von Flores liegt in der Verbindung von Floristik mit anderen Kunstformen. So begegnet der Kundschaft in der saisonalen Blumenfülle nicht nur ein breites Angebot an Sträussen, Gefässfüllungen und Dekorationsartikel, sondern auch eine Gedichtzeile oder eine handschriftliche, persönliche Botschaft, welche die Kompositionen zieren. Auch ausserhalb ihrer Blumenbinderei ist Heidi Bisang künstlerisch mit ihren Blumenkreationen tätig. So wie letztes Jahr mit floralen Interpretationen im Schlösschen Bleichenberg Biberist und bei «Flowers to Arts» im Aargauer Kunstmuseum.

Gemeinsam mit zwei Floristinnen und zwei Lernenden werden im Flores vor allem saisonale Blumen aus der Region sowie aus dem angrenzenden Ausland verarbeitet. „Wer mit Leidenschaft und Kreativität ans Werk geht, macht bei der Qualität keine Abstriche“, sagt Heidi Bisang. Geschätzt wird Flores von der Kundschaft deshalb nicht nur für das klassische Handwerk zur Verschönerung von feierlichen Anlässen, sondern auch für die Inspirationen zu Themen wie Kräuter-, Balkon- und Gartenpflanzen und eigene floristische Kreationen. Als Weiterentwicklung auf diesem Gebiet bieten Heidi Bisang und ihre Mitarbeiterinnen ab diesem Frühling auch Abendkurse zu Themen wie «Wedding Table» oder « floraler Haar- & Armschmuck» an. www.flores-solothurn.ch