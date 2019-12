10 Jahre Jubiläum-Weihnachtskonzert

Weihnächtliches Jubiläumskonzert

Bereits zum 10. Mal verzauberten die musikalischen Vereine in und um Schönenwerd die zahlreichen Besucher. Alle Mitwirkenden der letzten zehn Jahre gaben sich am Mittwoch, 18.12.2019, die Ehre.

Schon beim Eintreffen vor der römisch-katholischen Kirche setzte das erste Staunen ein: Lichter und Kerzenschein tauchten den Platz in weihnächtliche Stimmung, liebevoll hergerichtet durch die Vereine Elternforum und Kulturpunkt.

Chiara Gilgen begrüsste die Gäste in der voll besetzten Kirche in ihrer gewohnt charmanten Art. Die Überbringung des Friedenslichtes durch zwei Kinder wurde durch die sing2gether gospel and more sowie durch den Gemischten Chor Schönenwerd begleitet. Über 60 Sängerinnen und Sänger zauberten mit dem Andachtsjodler von Lorenz Maierhofer bereits ein erstes warmes Lächeln in die Gesichter der Besucher. Das Alphornduo Wasserfluh und Katja Deutschmann an der Kirchenorgel zeigten den Zuhörern eindrücklich, was diese verschiedenen Instrumente gemeinsam bewirken können. Die Musikgesellschaft Schönenwerd und das Akkordeon-Orchester überbrachten den Zuschauern eine wunderschöne Interpretation des Liedes »Io senza te» und spätestens beim berührenden Song «Hallelujah» wurden verstohlen erste Tränen weggewischt. Und was wäre ein Weihnachtskonzert ohne Nik von Däniken mit seinem Dudelsack. Während er gemeinsam mit dieser Formation das Stück «Highland Cathedral» spielte, wähnte man sich nahezu im Schottischen Hochland. Der Katholische Kirchenchor sowie der Jodlerklub Echo überzeugten vereinigt mit reinem Gesang und erfüllten die Kirche mit naturverbundenem, wunderschönem Jodel. Der Kinderchor Calypso, der Oberstufenchor und das Musikschule-Ensemble zeigten auf, dass man sich um den musikalischen Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Frisch und unbeschwert musizierten und sangen sie ihre Weihnachtsbeiträge und übertrugen ihre Freude auf die Zuhörer. Danach erzählte Bianca Gilgen die heitere Advents-Geschichte «Luusängel» von Peter Reber. Jene die am Anlass anwesend waren wissen nun, weshalb alle Menschen oberhalb der Lippen ein Grübchen besitzen. Die beiden Chöre sing2gether gospel and more sowie der Gemischte Chor Schönenwerd sangen, begleitet von Judith Simon am Saxophon, stimmgewaltig den Song «White Winter Hymnal» von Pentatonix sowie «Happy Xmas».

Bereits neigte sich das Konzert dem Ende zu. Chiara Gilgen dankte allen Mitwirkenden, welche sich zum Schluss vor dem Kirchenaltar versammelt hatten, den vier Hauptsponsoren Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde Schönenwerd, der römisch-katholischen Kirchgemeinde sowie der Hans Huber Stiftung. Ihr Dank galt ebenso dem Elternforum und dem Verein Kulturpunkt und natürlich auch dem unermüdlichen Organisations-Komitee. Besonderen Dank gilt Susanne Häfliger und Bea Fäs für die Organisation der Musik und Gesangsgruppen und den sorglosen Ablauf des Konzerts. Nicht unerwähnt bleiben durften auch die Feuerwehr Schönenwerd, welche jeweils für den Parkdienst zuständig ist, der Pontonierfahrverein, welcher erstmals die Zubereitung des Glühweins übernommen hatte und Frau Regula Meier als Bäckerin der Lebkuchen. Zuletzt dankte Chiara Gilgen ihrer Familie. Die Besucher bezeugten mit ihrem Applaus, dass sie den enormen Aufwand, welcher jeweils hinter solch einem Anlass steckt, zu schätzen wussten: Sei es das detaillierte Organisieren, das Üben und Einstudieren oder das Bereitstellen der Infrastruktur.

Danach richtete Pfarreiseelsorger Peter Kessler weihnachtliche Worte an die Anwesenden und bat darum, das Friedenslicht in die Welt hinauszutragen. Das alljährliche gemeinsame Singen von «Stille Nacht», unter der Leitung von Petter Udland Johannsen, klang dieses Jahr mit über 200 Mitwirkenden in der voll besetzten Kirche noch ergriffener und bewegter als in den vergangenen Jahren und berührte bis tief in die Herzen.

Vor der Kirche dufte anschliessend gemütlich ein heisser Glühwein oder Punch bei weihnächtlicher Stimmung getrunken und ein feiner Lebkuchen verzehrt werden. Manche freundschaftlichen Begegnungen fanden in der idyllischen Umgebung statt und man hatte das Gefühl, dass das Friedenslicht indirekt stets weitergereicht wurde.

Herzlichen Dank an die Familie Gilgen. Aus einer Idee vor mehr als 10 Jahren wurde ein Anlass, welcher aus Schönenwerd nicht mehr wegzudenken ist und den Besuchern jedes Jahr signalisiert: Weihnachten kann kommen!