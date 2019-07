Das Jubiläum der Musikgesellschaft Teufenthal setzte den Rahmen für den feierlichen Jodler-Gottesdienst, der am vergangenen Sonntagmorgen bei der Musighütte im Nidetel in Teufenthal bei bestem Wetter im grossen Festzelt zelebriert wurde. Pfarrerin Esther Worbs durfte zwei Kinder taufen.

P.Te. Pfarrerin Esther Worbs zog mit dem Beispiel des Baumes des Lebens, der immer wieder seine Blätter verliert, aber auch immer wieder neue Blätter bildet, Paralellen zur Freude an der Musik, die ebenfalls stetigem Wandel unterzogen ist, den 100 Jahren Musikgesellschaft Teu-

fenthal, die von vielen Menschen geprägt wurden sowie zur Kraft Gottes, die ewig bleibt. Sie rief auf, nach innen zu sehen. Was sehen wir? Gedanken, Bilder und Erinnerungen bilden «den inneren Menschen» und dessen Kraft, Freude und Liebe gilt es immer wieder neu zu entdecken. Gleich zwei Kinder wurden im Rahmen des Jubiläumsgottesdienstes getauft: Lukas David Schaufelberger und Nico Bruder erlebten im Beisein ihrer Familien und Freunde sowie den vielen Gottesdienstbesuchern eine herzliche Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen.

Jodlerclub Kölliken begeisterte

Viel Freude bereitete der Jodlerclub Kölliken an diesem Sonntagmorgen. Ob traditionell, tiefgründig oder fröhlich, die Jodlergesänge kamen bei den Gottesdienstbesuchern hervorragend an. Einen sehr bewegenden Moment gestalteten Solo-Jodlerin Regula Kiechle und Akkordeonist Martin Flury nach der Erinnerung an Markus Roos, der das Jubiläum der Musikgesellschaft Teufenthal mit seinen Ideen noch mitgetragen und vorbereitet hat. Nach sehr stillen Klängen führte das Duo eindrücklich und kontinuierlich zurück zur Jodler-Gottesdienstfeier.