108. Generalversammlung STV Winznau

Generalversammlung STV Winznau

Präsidentenwechsel beim STV Winznau

Sina Gisiger, Winznau

Am vergangenen Freitag fand die 108. Generalversammlung des STV Winznau statt. Ein ganz besonderer Anlass für den Verein und all seine Mitglieder. Denn auf dem Programm stand dieses Jahr die Wahl eines neuen Präsidenten. Als Versammlungslokal der GV diente wie jedes Jahr das Clubhaus des FC Winznau. Über 40 Turnerinnen, Turner, Ehrenmitglieder und Gäste nahmen an der Versammlung teil. Das vom Verein offerierte Nachtessen war in diesem Jahr ein ganz spezieller Gaumenschmaus und die Turnerinnen der Damenriege haben für die Salate und diverse Desserts gesorgt. Nach einer speditiven Präsentation der Jahresberichte und dem Vorstellen der Jahresrechnung, dem Budget und dem Jahresprogramm, kam der spannendste Teil der Versammlung. Ein grosser Wechsel im Vorstand stand an. Pascal Gisiger (Beisitzer) legte sein Amt ab und auch Robin Marrer (Aktuar) demissioniert. Anstelle von Robin Marrer durfte Vivienne Vogel als Aktuarin in den Vorstand gewählt werden. Zudem war es nach 20 Jahren im Vorstand auch für den Vize-Präsidenten Thomas Mani und den Präsidenten Reto Viehweg an der Zeit, anderen Dingen im Leben mehr Platz zu geben und aus diesem Grund ihre Ämter niederzulegen. Reto Viehweg und Thomas Mani wurden aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes für den Turnverein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der gesamte Turnverein dankt allen austretenden Vorstandsmitgliedern für ihr turnerisches Engagement und wünscht ihnen in ihrer Zukunft nur das Beste.

Der langjährige Vereinspräsident, Reto Viehweg, führte professionell und mit viel Charme durch seine letzte Generalversammlung. Der Verein steht in finanzieller Hinsicht nach wie vor auf äusserst stabilen Beinen, was die Mitglieder sehr freut.

Zum Schluss hatte der Ehrenpräsident Heinz Mauderli die Ehre, Roman Grob (ehem. Beisitzer) als Vereinspräsidenten vorzuschlagen. Roman Grob wurde einstimmig zum Präsident gewählt und der Turnverein dankt ihm bereits jetzt für sein grosses Engagement.

Der Vorstand

Der Vorstand 2020 / 2021 sieht wie folgt aus: Präsident Roman Grob (neu), Kassier Philipp Schlatter, Aktuarin Vivienne Vogel (neu), Oberturner Leander Bläsi, Oberturnerinnen Alisha Binder, Tamara von Felten, Sina Gisiger und Präsident Nachwuchsriege Tobias Schoch.

Winznau, 27. Januar 2020, Sina Gisiger