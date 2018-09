Im Limmattal wird wieder entlang der Limmat gerannt.

Dieses Jahr feiern wir speziell mit euch! Seit 10 Jahren organisieren wir diese spannende Stafette der Limmat entlang, im Raum Schlieren, Oberengstringen und Dietikon.

Seit 50 Jahren besteht der Schulsport Limmattal, diese beiden Ereignisse möchten wir zusammen am Stafettentag feiern!

Dieses Jahr sind 74 Mannschaften gemeldet. Mit den Betreuer*innen und Lehrpersonen befinden sich über tausend Leute auf dem Unterrohr Areal in Schlieren. Wir freuen uns auf diese Laufstafette der Limmat entlang, welche ein Teil des Aggloparkes Limmattal ist.

Liebe Fussgänger*innen und liebe Naherholungsgäste, für unsere beliebte Limmatstafette konnten wir keinen besseren Platz finden als die schöne Strecke dem Fluss Limmat entlang.

Deshalb werden Läufer*Innen mit Ihnen gemeinsam am Donnerstag, 27.9. von 14 - 16 Uhr unterwegs sein.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Hier noch einige hilfreiche Informationen

Es wird ingesamt 6 Starts geben auf der Fastballwiese, Sporthalle Unterrohr, Schlieren.

4 Primarstufe: 13.45

5 Primarstufe: 13.51

6 Primarstufe: 13.57



1 Oberstufe: 14.05

2 Oberstufe: 14.11

3 Oberstufe: 14.17

Die Rangverkündigung findert ca. um 16Uhr auf der Start- und Zielanlage, Sportplatz Unterrohr, Schlieren statt.





Wir freuen uns auf die fairen und sportlichen Leistungen, welche gerne angefeuert werden dürfen.