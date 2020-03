Mit Stolz durften wir an der GV im Februar 2020 unsere neuen Vereinskleider entgegennehmen. Mit der Lachsräucherei Dyhrberg AG haben wir einen Hauptsponsor gefunden, mit dem wir gut angezogen in die kommende NLB-Saison starten können. Ebenfalls freuen wir uns auf unseren Auftritt am ESF in Luzern, der sich mit der neuen Vereinsbekleidung auch sehen lässt.

Präsident, Marco Baumgartner