112. GV des Velo-Club «Glückauf» Kaisten

GV des Velo-Club «Glückauf» Kaisten

(HM) An der diesjährigen Generalversammlung wurde auf ein sportlich sehr erfolgreiches und abwechslungsreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Zur ordentlichen GV des VC Kaisten durfte der Präsident Oliver Müller im Restaurant Sonne in Ittenthal 40 Mitglieder und viele Jungradler begrüssen.

Neben den ordentlichen Traktanden interessierten vor allem die Schwarzwald-Rundfahrt mit dem Sporttag 2019 als Hauptveranstaltung des VC Kaisten. Rückblickend hielt OK-Vize-Präsident Charly Gähweiler fest, dass die Veranstaltung bei wechselhaften Wetterbedingungen trotzdem gut ausfiel. Es nahmen an der ganzen Veranstaltung rund 1'300 Sportler teil.

Das diesjährige VCK-Sportweekend 2020 findet gemäss OK-Präsident Urs Müller vor den Sommerferien am 4./5. Juli statt. Im Rahmen dieses Events werden die traditionelle Schwarzwald-Rundfahrt für Strassenvelofahrer und Biker, das Rundstreckenrennen, der Fricktaler Waffenlauf, der Waldlauf sowie ein Volksmarsch ausgetragen. Zudem wird am Rundstreckenrennen wie bereits im 2019 die Aargauer Meisterschaft der Strassenrennfahrer ausgetragen.

Sportliche Erfolge

Unsere Nachwuchsfahrer waren an diversen Rennen sehr erfolgreich. Insbesondere Noëlle Rüetschi, Tim Brutschi und Lars Emmenegger glänzten mit herausragenden Resultaten.

Noëlle Rüetschi (U17) wurde an der Radquer-SM Dritte. Dazu kamen eine Bronzemedaille an der Jugend-EM im Cross-Country sowie der Gesamtsieg im Swissbike Cup. Tim Brutschi (U17) erreichte den 3. Gesamtrang beim Afeno Cup. Den sportlichen Glanzpunkt setzte Lars Emmenegger (U13) mit zahlreichen Topplatzierungen, welche ihn zum Schweizer Meister in der Kategorie U13 kürten. Für diese Leistungen erhielt Lars Emmengger die Ehrung VCK-Sportler des Jahres.

Die VCK-Läufer Alexandra Mutter und Thomas Sedelmeier zeigten bei verschiedenen Langstreckenläufen erfreuliche Leistungen.

Ebenso fuhren die Velofahrer schöne Erfolge bei diversen Rennen heraus. Das Team VC Kaisten/Mazda Wendelspiess, bestehend aus Djure Wendelspiess, Marcel Hohler, Adrian Näf und Markus Mutter, beendete erfolgreich die Tortour 2019 auf dem 6. Gesamtplatz.

Beim Fricktaler Cup waren die VCK’ler ebenfalls erfolgreich, wobei mit Dirk Szesniak (Gentlemen A) und Marcel Herzog (Gentlemen B) Gesamtsiege resultierten.

GreenBiker

Die aktuell 25 VCK-Jungradler können dank dem grossen Engagement von Oliver Hasler, Dieter Brutschi, Beat Schraner und Lukas Rüetschi im Bikelernpfad, beim Bike-OL, diversen Bike- und Veloausfahrten und Trainings in der Turnhalle schöne und abwechslungsreiche Sportstunden erleben.

Die Jungradler werden ab 2020 neu unter dem Namen "GreenBiker" auftreten. Die Vision dieses Teams ist "Jugend trainiert Jugend" und gemeinschaftliches Erlebnis. Dabei werden die Kleinsten durch die älteren Nachwuchsfahrer trainiert, womit die sportliche Zukunft des VC Kaisten gesichert und gestärkt werden soll.

Ehrungen

Immer ein schönes Traktandum sind die Ehrungen verdienstvoller Mitglieder. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Othmar Frei geehrt. Für 25 Jahre VC Kaisten wurde Olivier Gartmann ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt.

Weiter durfte der Präsident auch diversen Mitgliedern den Dank für ihr Engagement ausdrücken. Traditionsgemäss werden auch die ältesten Versammlungsmitglieder geehrt. Diesmal durften Paul Winter, Robert Rebmann, Anton Schnetzler und Tony Müller eine Flasche Kaister entgegennehmen.

Vereins- und Clubmeisterschaften

Die Vereinsmeisterschaft gewann bei den Aktiven Adrian Näf und bei den Senioren Ruedi Gautschin. Sieger der Clubmeisterschaft waren Marcel Herzog (Aktive), Markus Mutter (Senioren), Tim Brutschi (U17), Jael Brutschi (U15), Lars Emmenegger (U13), Andrin Gallert (U11) und Rio Wendelspiess (Piccolo).