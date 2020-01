123. Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischen Schwingerverbands

Am 18. Januar 2020 um 20.00 Uhr schloss Daniel Dreier zum letzten Mal eine Delegiertenversammlung als Präsident des Nordwestschweizerischen Schwingerverbands (NWSV) und wünschte den Anwesenden einen guten Appetit für das von ihm offerierte Abendessen. 28 Jahre war Daniel Dreier Vorstandsmitglied des NWSV, davon führte er den Verband sagenhafte 18 Jahre als Präsident. Um die 1000 Sitzungen beanspruchten ihn während dieser Zeit: Zentralvorstand ESV, ESAF OK’s, NWSV Vorstand, NWSV Kommissionen TK Aktive, TK Jungschwingen, Medien, Kampfrichter; NWSV OK’s, engeres OK ESAF 2007 Aarau, OK ENST 2015 und weiteres.

Fünf neue Vorstandsmitglieder

Die Rücktritte von Daniel Dreier und TL Stefan Strebel wurden schon an der DV 2019 angekündigt. Als neuer Verbandspräsident wurde von den 144 Stimmberechtigten Michael Saner gewählt. Guido Thürig wird neuer Technischer Leiter der Aktiven. Der Zufall wollte es, dass Ende 2019 gleichzeitig bei allen vier Kantonalverbänden die Präsidenten wechselten und somit nebst Guido Thürig neu Lukas Meier (AG), Patrick Waldner (BL), Raymond Stalder (BS) und Paul Bologna (SO) Einsitz im Vorstand des NWSV nehmen. Magnus Döbeli (TL Jungschwingen), Thomas Notter (Nachwuchs) und Astrid Rohner-Vogt (Medienchef) wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Die Nominationen von Markus Birchmeier zum Vorschlag als Präsident der Abgeordnetenversammlung des ESV und Stefan Strebel zum Vorschlag als technischer Leiter Aktive des ESV wurden von der Versammlung bestätigt. Über die Wahl entscheidet die Abgeordnetenversammlung des ESV vom 14./15- März in Pratteln.

Hochs und Tiefs

Aus sportlicher Sicht war der grandiose Sieg von Nick Alpiger am ISAF in Flüelen einer der grössten Höhepunkte. Leider verhinderte eine Verletzung einen weiteren Exploit des Sennenschwingers am ESAF in Zug. Hervorzuheben sind auch der gemeinsame erste Rang von David Schmid und Andreas Döbeli am NWS Schwingfest in Wittnau und der Sieg von Joel Strebel am Solothurner Kantonalschwingfest. Total 112 Kränze gewannen die NWSV-Schwinger in der Saison 2019. 9 Kränze gewann Patrick Räbmatter, deren 8 Nick Alpiger und deren 7 Joel Strebel. Mit drei eidgenössischen Kränzen blieb der Verband zahlenmässig unter den Erwartungen. Der neue TL Aktive Guido Thürig hat zusammen mit der TK aufgrund der Nachbesprechung des ESAF Zug ein Leitbild erstellt. Dieses hat den Anspruch und das Ziel auf nachhaltigen sportlichen Erfolg, Verbesserungen im mentalen Bereich und der Schwingtechnik, Zusammenarbeit mit den Kantonalverbänden und eine jährliche Überprüfung der Ziele.

Daniel Dreier mahnt in seinem Jahresbericht, dass trotz der Popularität des Schwingens die Mitgliederzahlen der Aktiven (290) und besonders der Jungschwinger (338) zu beachten sind und dass die Klubverantwortlichen gefordert sind eine gesunde Anzahl Jungschwinger langfristig für den Schwingsport zu begeistern.

Für immer verabschiedet wurden die verstorbenen Ehrenmitglieder Christian Jäger, Josef Vogt, Altobmann Hans Pauli und Robert Greub.

Ehrungen

Stefan Strebel überreichte Patrick Räbmatter, Joel Strebel und Andres Döbeli als Anerkennung für den Kranzgewinn am ESAF Zug ein Präsent. Der fünffache Eidgenosse Mario Thürig wurde für seine sportlichen Leistungen geehrt und von den Versammlungsteilnehmern mit grossem Applaus als Aktivschwinger verabschiedet. Daniel Dreier als abtretender Verbandspräsident, Felix Rappo (Vizepräsident), Stefan Strebel, Urs Lanz (Sekretär) und Markus Birchmeier (Protokollführer) wurden für ihre grossen Verdienste als Ehrenmitglieder des NWSV aufgenommen.

Text und Foto: August Köpfli