133. Generalversammlung des Kirchenchors

Mit einem ökumenischen Gottesdienst begann der Abend der Generalversammlung des Kirchenchors. Es wurden Lieder aus dem letzten Vereinsjahr gesungen. Anschliessend begaben sich die Chormitglieder und die Gäste in die «Braui», wo wir uns, nach den Begrüssungsworten, an einem ausgezeichneten, libanesischen Mezze Buffet satt essen durften.

Gestärkt wurde mit dem geschäftlichen Teil der Generalversammlung gestartet. Nach der Wahl der Stimmenzählerin, wurde das Protokoll genehmigt und verdankt, die Jahresrechnung genehmigt und der Kassier und die Revisoren entlastet und deren Arbeit gewürdigt.

Die Präsidentin zeigte eine, von unserem Dirigenten zusammengestellte Präsentation, in der wir unser Vereinsjahr nochmals Revue passieren liessen. Der Höhepunkt war das Kaffeehauskonzert im Oktober. Wir haben da aus verschiedenen Operetten gesungen.

Das Jahresprogramm 2020 wird auch wieder einige besondere Herausforderungen und Erlebnisse für den Chor bereithalten. Nebst den Gottesdiensten am Palmsonntag, zu Ostern, Pfingsten werden wir zur Erstkommunion mit den Kindern und an Auffahrt mit der Jubla singen. Im September werden wir auf unserer Vereinsreise den Mittelpunkt der Schweiz erkunden und am Bettagsgottesdienst mitwirken. Im Dezember veranstalten wir zusammen mit der Musikgesellschaft ein Adventskonzert und in der Mitternachtsmesse werden wir die Spatzenmesse von Mozart gemeinsam mit einem Orchester und Solisten singen. Falls Sie Lust haben am einen oder anderen Projekt mitzuwirken, sind Sie herzlich willkommen.

Der ganze Vorstand stellte sich erneut zur Verfügung und wurde mit Applaus wiedergewählt. Wir sind froh, dass unser Chor weiterhin durch einen engagierten Vorstand geführt wird.

Erfreulicherweise durften wir dieses Jahr 2 Mitglieder in den Chor aufnehmen. Liebe Rosette, lieber Urs, herzlich willkommen an Bord. Angela Jacobi wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt.



Nach Grussworten und Danksagung wurde die Versammlung geschlossen und bei Dessert, Kaffee und unterhaltsamen Gesprächen liessen wir den Abend ausklingen.

Astrid Geering