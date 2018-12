Dieses Jahr führte unsere Reise in den Königswinkel. Pünktlich am Morgen startete unser Car mit 25 reiselustigen Frauen Richtung Ostschweiz. In der Raststätte St.Margrethen gab es noch eine kurze Kaffeepause, bevor es dann in Diepoldsau über die Grenze weiter Richtung Pfändlertunnel und wieder über die Grenze nach Deutschland ging. Vorbei an Oberstaufen, Immenstadt und Sonthofen gelangten wir über den Oberjaochpass in das wunderschöne Tannheimertal im Tirol. Nach dem Mittagessen in Tannheim selber kutschierten wir mit der schnuckeligen Kleinbahn zum herrlich gelegenen Visalpsee.

Die meisten Frauen wanderten im rassigem Tempo um den See herum, bevor es wieder mit der Kleinbahn nach Tannheim zurückging. Wir reisten mit dem Car weiter Richtung Füssen. Auf dieser Fahrt bewunderten wir die wunderschöne Gegend mit den prächtigen Blumenschmuck an den Häusern. In Füssen angekommen bezogen wir schnell unsere Hotelzimmer und dann gings ab in den Ausgang. Wir genossen den herrlichen Sommerabend. Die Altstadt von Füssen ist also wirklich ganz toll sehenswert! Die Nacht war kurz und schon früh am Morgen gings wieder los. Diesmal aber bei kühlem Regenwetter. Keine 10 Min. später waren wie schon beim Parkplatz beim Schloss Neuschwanstein angekommen. Zu Fuss oder per Pferdekutsche gings hinauf zum Schloss. Bald begann unsere Führung durch das wunderschöne Märchenschloss einschliesslich einer Schmuck Kollektion. Wir haben alle sehr interessant Dinge gehört und natürlich auch viel gesehen.

Völlig beeindruckt verflog dieser Morgen und gegen Mittag fuhren wir wieder los Richtung Lechtal. Nach dem Mittagessen konnten wir leider die Landschaft über den Hochtannbergpass und das Furkajoch bis ins Rheintal nicht geniessen. Wir fuhren in stockdichtem Nebel wie im Herbst. Nach der Rückfahrt in die Schweiz gab es noch einen Zobighalt in Thal und anschliessend ging es in einem zügigen Tempo wieder zurück nach Seon.