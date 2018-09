Am 23. August 2018 trafen sich rund 40 Werkhofangestellte aus dem Niederamt zum traditionellen Wegmachertreffen. Dieses Jahr begrüssten die beiden Walterswiler Wegmacher ihre Kollegen in der Mehrzweckhalle Walterswil. Nach einem kleinen Apéro richtete der Baupräsident Marcel Fischer ein paar Worte an die Anwesenden. Beim anschliessenden Grillplausch – bei dem es für jeden Hunger etwas dabei hatte- stand der Erfahrungsaustausch und die Kameradschaftspflege im Vordergrund. Vor dem Dessert führten Hansjörg Schenker und Alois Rölli ihre Kollegen durch zwei Runden Lotto, bei dem es tolle Preise der Firmen Qualinox AG, Banner Batterien Schweiz AG und Weco Suisse AG zu gewinnen gab. Nach Kaffee und Dessert und vielen angeregten Gesprächen, verabschiedeten sich die Wegmacher wieder bis zum nächsten Treffen in Starrkirch-Wil.