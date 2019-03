23.Wendelinstubete am 29.03.2019 19:00 Uhr in der Schnüzischür in Fischbach-Göslikon

Am Freitag, 29. März 2019 wird die 23. Wendelinstubete in der Schnüzischür in Fischbach-Göslikon durchgeführt. Vorbereitung und Organisation liegt in den Händen von Hans und Rösli Vock. Das Patronat wird durch die Stubetehöckler Niederwil wahrgenommen. Ländlermusik gepaart mit Jodel-Beiträgen sowie Instrumentalisten aus anderen Stilrichtungen stehen im Mittelpunkt und das Publikum kann das Tanzbein schwingen.

Die Stubete wird umrahmt mit einem wunderbar dekorierten Buffet von Fleisch-Käse-Früchten bis zum Dessert, das keine Wünsche offenlässt.

Musikformationen die sich spontan entscheiden, sind herzlich eingeladen, an dieser Stubete voll aufzutrumpfen. Bereichern tun die Wendelinstubete alle welche Ihrem Gemüte folgen. Wir freuen uns auf ein vielseitiges Musizieren.

Auf eine große Gästeschar freuen sich Hans und Rösli Vock und die Stubetehöckler.