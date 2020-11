25 Jahr Jubiläum Coiffeur Free Style

Ihr 25 Jahr Jubiläum hat sich Elsbeth «Elsi» Häfliger mit ihrem Coiffeur Salon Free Style in Kriegstetten etwas anders vorgestellt. Denn ausgerechnet im Jubiläumsjahr kam alles anders: Lockdown statt Jubiläumsanlass, Ungewissheit statt Zuversicht, geschlossener Salon statt Jubiläumsfreude und Kontaktverbote statt Kundenkontakte. Die Corona-Pandemie hat auch beim Coiffeur Salon Free Style alles auf den Kopf gestellt.

Aber Trübsal blasen ist nicht ihr Ding. All diese Umstände liess Elsi nicht davon abhalten, nach dem langen Lockdown, mit entsprechenden Schutzmassnahmen im Coiffeursalon, wieder für ihre treuen Kunden da zu sein. Zu sehr liebt sie den persönlichen Kontakt und ihren kreativen Beruf als Coiffeuse. Getreu dem Motto «Aussergewöhnliche Zeiten brauchen aussergewöhnliche Ideen», öffnete der Salon Free Style nach dem Lockdown mit einer neuen Produktelinie von Keune, welche den neusten ökologischen und sozialen Standards gerecht wird. Elsi ist schon wieder mit grosser Begeisterung und top motiviert in ihrem Salon anzutreffen. Doch die geplante Jubiläumsveranstaltung, 25 Jahr Coiffeur Free Style Kriegstetten, fiel wie so vieles in diesem Jahr leider ins Wasser.

Und genau dies nahm Elsi zum Anlass, eine Aktion zu Gunsten der lokalen Kunstschaffenden zu machen. Denn niemand kann besser sagen, was es bedeutet, wenn das Geschäft geschlossen werden muss, oder nur noch eine beschränkte Anzahl Kunden bedient werden können, als eine Direktbetroffene. Durch die leidige Absage von diversen Weihnachtsmärkten in der ganzen Region kam Elsi ein Blitzgedanke, wie sie einen kleinen Beitrag leisten kann, um doch noch vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten.

Mit einem «offenen Weihnachtsschrank» vor ihrem Geschäft ermöglicht Elsi, dass weihnächtliche Dekorationen und Geschenke von lokalen Produzenten und Künstlern verkauft werden können. Elsi stellt den «offenen Weihnachtschrank» vor ihrem Geschäft gratis zur Verfügung, damit lokale Künstler ihre Produkte zum Verkauf anbieten können. Der «offene Weihnachtschrank» ist jeweils zu den Geschäftszeiten geöffnet und der Verkauf wird von Elsi gratis betreut.

Mit diesem Engagement erhofft sich Elsi, dass sie trotz der düsteren Corona Zeit etwas Licht und Freude in die Vorweihnachtszeit bringen kann.

Auch ohne die geplante Jubiläumsfeier bedankt sich Elsi bei den langjährigen Kunden für die Treue, welche sie während der Corona Zeit erfahren durfte und hofft natürlich, dass wir alle möglichst schnell wieder zur alten Normalität zurückkehren können.