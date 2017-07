Die seit dem Jahre 1992 unter der Vereinigung „Club 92“ organisierten Seoner Altherrenfussballer besammelten sich am Montag, 26. Juni 2017 bei der Turnhalle Seon zur dreitägigen Jubiläumsreise und bestiegen in Begleitung der Frauen frohgelaunt den Reisecar mit Chauffeur Beat. Ziele waren drei mittelalterliche deutsche Städte an der Romantischen Strasse. Bei schönstem Wetter erreichten wir Ulm, wo wir im Fischerviertel mit den diversen Gartenwirtschaften den Mittagsaufenthalt genossen. Die Weiterfahrt brachte uns in die Unterkunft „Zum Blauen Hecht“ in Dinkelsbühl. Noch am selben Abend führte uns ein Nachtwächter durch das sehr gut erhaltene Städtchen. Am zweiten Tag fuhr uns der Chauffeur nach Rothenburg ob der Tauber, wo wir das bekannte, mittelalterliche Kriminalmuseum unter kundiger Führung besuchten. Auch dieses Städtchen ist wundervoll erhalten und sehenswert. Gleichentags gings weiter nach Nördlingen; hier konnten wir die bestens erhaltene, ursprüngliche Stadtmauer mit den zahlreichen Wehrtürmen rundherum begehen. Am dritten Tag war die Heimreise angesagt. Wir legten noch einen Zwischenhalt im bayerischen Augsburg ein und besichtigten die bekannte „Augsburger Puppenkiste“ sowie danach die vor ca. 8 Jahren neuerstellte WWK-Fussballarena, welche 30‘660 Zuschauern Platz bietet und als sehr modernes Bundesliga- Stadion gilt. Die Weiterfahrt führte uns nach St. Gallen zum letzten gemeinsamen Nachtessen und gegen 22.00 Uhr erreichten wir bei leichtem Regen Seon. Unter der Organisation durch Roland und Alice Gerbex erlebten wir drei wunderschöne, gesellige Tage im Frankenland und württembergisch-bayerischen Grenzgebiet. Die vielen Sehenswürdigkeiten, welche wir allesamt bei herrlichstem Sommerwetter geniessen durften, werden bei uns allen in bester Erinnerung bleiben.

Vielen Dank an Roland und Alice für die Planung und Durchführung dieser erlebnisreichen Reise! (P.L.)