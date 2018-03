Am Freitag 09.03.2018 um 19.30 Uhr trafen sich die Mitglieder der Männerriege Aristau und die Delegationen der turnenden Vereine im Restaurant Krone in Birri um vor der GV das Nachtessen einzunehmen. Der Vice-Präsident Walter Staubli begrüsste uns und wünschte allen „en Guete“.

Um 20.40 Uhr eröffnete Vice-Präsident Walter Staubli die 27. Generalversammlung und begrüsste die 32 Anwesenden, 25 davon stimmberechtigte Mitglieder der Männerriege, sowie die Delegationen der DR, der GerturA und vom TV und Neuturner Patrick Kundert.

Der Präsident Ueli Küng hatte sich für die heutige GV krankheitshalber kurzfristig entschuldigen müssen. Der Vorstand und die ganze Versammlung wünschten ihm an dieser Stelle eine gute und baldige Genesung!

Röbi verlas den gemeinsamen Jahresbericht von Riegenleiter und Präsident über das Vereinsjahr 2017, das im Zeichen vieler sportlichen und festlichen Aktivitäten stand. Im März wurde am Skiweekend auf der Lenzerheide eifrig Ski gefahren. Der Turnerabend Ende März war mit starker Mithilfe der MR auf der Bühne und in der Küche geprägt. In Muri, am Kantonalturnfest, betrieben wir den Bierwagen. In diesen 5 Tagen gab es 265 Einsatzstunden. Röbi, vielen Dank für die ganze Organisation und deinen Topeinsatz! Die 2-tägige Vereinsreise führte 9 Männerriegler ins Appenzellerland. Zum Übernachten gings auf die Ebenalp. Tatkräftig unterstützten einige von uns, die vom Turnverein organisierte National- und Steinstosstage in Aristau. Unser traditioneller Racletteabend gehört ins Dorfleben. Dank der aktiven Mithilfe aller Riegenmitglieder klappte alles bestens. Das Dekorationsteam gestaltete wieder einen einladenden Vorraum und auch die Turnhalle bot dank der Mithilfe von Doris und Sonja eine angenehme Atmosphäre. Zum Schluss dankte er allen Vereinsmitgliedern für die spontane und zuverlässige Mitarbeit bei den vielen Anlässen.

Riegenleiter Röbi Strebel verlas die Rangliste vom Probenbesuch. Es gewann Ueli Küng vor Röbi Strebel und Walter Staubli. Am Spielballturnier auf dem Hämikerberg siegte Walter Staubli vor Walter Lang und Paul und Beni Küng.

Infolge der Todesfälle von Martin Küng und Sepp Widler zählt die MR jetzt 38 Mitglieder.

Zu Ehren dieser 2 Turnkollegen erheben wir uns und gedenken in einer Trauerminute an sie.

Roland Stöckli erläuterte die sauber abgefasste Jahresrechnung, die dieses Vereinsjahr mit einem Reingewinn abschloss.

Damian Baer amtete als Tagespräsident. Markus Strebel hat auf die heutige GV demissioniert. Mit Roman Morach konnte ein neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Er wurde einstimmig gewählt.

Ehrung von Markus Strebel: Gründungsmitglied 1991, 25 Jahre im Vorstand der MR (11 Jahre Riegenleiter, 14 Jahre Kassier/Festwirt am Racletteabend) Er hatte mit Othmar Sachs den ersten Racletteabend auf die Beine gestellt. Heute ist er immer noch die treibende Kraft der Wandergruppe. Wir bedankten uns mit einer «Standing Ovation», Blumen für seine Frau Brigitte und einem Gutschein für ein Wochenende in den Bergen.

Röbi Strebel stellte das Jahresprogramm 2018 vor. Speziell erwähnte er die geselligen Anlässe. Die Proben Ende Juni und Anfangs Juli entfallen wegen einem Anlass der Schule. Es gibt dann ein separates Programm. Am 16. Aug. die Vereinsreise, im Sept. Spaghettiplausch der GerturA, am 25.Okt. unser Raclette-Abend und am 02. Dez. Landzmorge der DR.

Die verschiedenen Riegen dankten der MR fürs Essen und die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres, speziell auch am Turnerabend.

Vice-Präsident Walter Staubli erhielt für den heutigen Vorsitz ein herzliches Dankeschön und grossen Applaus!

Zum Schluss dankte Walti allen fürs heutige Erscheinen und wünschte noch einen schönen Abend.

Felix Hänggli