Am vergangenen Sonntag fanden in Zofingen die nordwestschweizer Meisterschaften im Tischtennis statt. Dieses Jahr leider mit weniger Teilnehmer für den TTC Bremgarten.

Der Modus wurde dieses Jahr etwas umgestaltet, so dass sich das Turnier attraktiver und spannender für die Teilnehmer gestalten sollte. Die Kategorien wurden enger zusammengefügt, damit die Klassierungsunterschiede nicht zu sehr zum Tragen kamen und jeder in seiner Spielklasse eine Chance hatte. Wesentlich mehr Teilnehmer zum letzten Jahr hatte es nicht, aber es wurde von den neuen Kategorien Gebrauch gemacht.

Der TTC startete im Gesamten mit 13 Spielerinnen und Spielern. Fünf weniger, als im letzten Jahr. Die Bremgartner Spieler brachten im Gesamten 14 Medaillen nach Hause. Am schwersten hatten es unsere Jüngsten, die sich in den Erwachsenenkategorien zu beweisen versuchten. Hier konnte lediglich Wiwathana Son in der Kategorie D1-2 einen 1. Platz erreichen, sowie in der Kategorie D3-5 den 5. Platz. Bei den U13- Spielern erreichte Milos Vasic den 2. und Wimol Son den 5. Platz. In der Kategorie U15 holte sich Wiwathana Son ebenfalls eine Medaille für den 3. Platz und den 1. Platz belegte bei den U15- Spielern Mirco Zöllig. In der Kategorie U18 schaffte es Robin Renold auf den 2. Platz und holte somit ebenfalls eine Medaille für den TTC. Bei den Erwachsenen war an diesem Sonntag vermehrt der Wurm drin, so dass Spiele, die heim zu bringen waren, an den Gegner vergeben wurden. Eine konsequente Leistung konnte man hier nicht ersehen. Eine der drei goldenen