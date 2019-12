3. Junior Karate League 2019 in Burgdorf

Eine Woche nach der erfolgreichen Teilnahme - der Oberstufe - am Berliner Cup, war diesmal die Unterstufe vom Karate Sportverein Balsthal, an Ihrem letzten Turnier in diesem Jahr im Einsatz.

In der Sporthalle Schützenmatte in Burgdorf waren 30 Dojos mit 496 Karatekas zusammengekommen.

Vom Karate Sportverein Balsthal waren 1 Teilnehmerinnen und 4 Teilnehmer nach Burgdorf gereist, um sich mit gleichalterigen zu messen. Und Sie haben uns würdig vertreten.

Sana Oubane 1. Rang U14 Nourdin Oubane 3. Rang U10 Gabriel Josipovic 3. Rang U12 Nico Glauser 2. Rang U12

Wir gratulieren unsern jüngsten zu diesen tollen Leistungen zum Saisonschluss. Wir freuen uns, auf ein ebenso erfolgreiches Turnierjahr 2020 mit Euch.

Karate Sportverein Balsthal