(Andreas Burckhardt) Seit dreissig Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen den beiden reformierten Kirchgemeinden von Möhlin und von Ráckeve (Ungarn). - Dieses Jubiläum zu feiern galt es im und nach dem Gemeindegottesdienst vom 23. September.

Im Gottesdienst wurden zuerst drei Mädchen aus unserer Gemeinde getauft, und danach wurde der Gottesdienst so gestaltet, dass die gleichen Choräle gesungen und die gleichen Liturgie- und Predigttexte in Möhlin und in Ráckeve gelesen wurden. Die Predigten in den beiden Gemeinden waren aber nicht dieselben.

Diese Tradition, die schon seit beinahe dem Beginn der Partnerschaft so gepflegt wird in den Jahren, in denen kein Besuch stattfindet, soll die geistige Verbundenheit der beiden Gemeinden zeigen und verstärken.

Das Thema des Gottesdienstes lautete „Freundschaft“, was natürlich genau passte. Eine sehr hübsche Kindererzählung illustrierte sehr anschaulich, was wahre Freundschaft ausmacht, auch nach einem Streit.

Der Gottesdienst wurde bereichert durch verschiedene Liedbeiträge des Kirchenchors, an diesem Tag unter der Leitung von Isabel Torres, mit Begleitung am Klavier durch Nicola Cumer. - Ein besonderer musikalischer und festlicher Leckerbissen waren die Beiträge mit Klavier und nachher beim Apéro auch mit Gesang durch die in Basel lebende ungarische Sopranistin und Pianistin Éva Csapó, die sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, an diesem Gottesdienst mitzuwirken und diesen zu bereichern.

Sowohl im Gottesdienst als auch beim Apéro mit ungarischen Spezialitäten konnten die Anwesenden sich über die dreissigjährige Geschichte der Partnerschaft informieren, beim Apéro auch mit vielen Bildern. -

Wer mehr wissen möchte über diese Partnerschaft oder gerne in der Arbeitsgruppe „Freundeskreis Ráckeve“ mitzumachen möchte (wir bereiten uns nun vor auf den Besuch einer Delegation aus Ráckeve im kommenden Jahr vor) möge sich doch mit dem Gruppen-Koordinator in Verbindung setzen: Andreas Burckhardt, Bahnhofstr. 82, 4313 Möhlin. Tel. 061 851 34 60, E-Mail: burckhardt.andreas@sunrise.ch – Bei ihm ist auch das Blatt mit der Geschichte der Partnerschaft erhältlich.