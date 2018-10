Es kann doch nicht sein, dass wir innerhalb von nur drei Jahren eine Steuerfusserhöhung von sage und schreibe 14 % schlucken müssen. Es wird Zeit, dass wir uns gegen den Würgergriff des Fiskus zur Wehr setzen!

Eigentlich hätte man im letzten Jahr den Steuerfuss, infolge der Aufgabenverschiebungen von den Gemeinden zum Kanton, um 3% reduzieren müssen. In Buchs ist er aber gleichgeblieben, was demzufolge einer "verdeckten" Steuererhöhung von 3% entspricht. Bereits ein Jahr zuvor hatte man den Steuerfuss um 3% erhöht und jetzt sind nochmals weitere 8% vorgesehen?

Wie immer stützt sich der Gemeinderat auf seine Finanzpläne ab, welche unter den getroffenen Annahmen jeweils düstere finanzielle Zukunftsaussichten von Buchs zeichnen. So steckt der Gemeinderat - auch diesmal - einseitig sehr viel Energie und Aufwand in die Begründung für die beantragte Steuerfusserhöhung. Er betont, dass man das Budget jeweils in mehreren Lesungen reduziert habe und keine Einsparungen mehr möglich seien. Zudem erhalte der Gemeinderat in Gesprächen mit Dritten immer wieder den Hinweis, dass Buchs eine sehr schlanke und effiziente Verwaltung habe.

Entschuldigung, mir genügt dies nicht. Es fehlen Alternativen! Zum Beispiel könnte man mit transparenten Auslegeordnungen aufzeigen, welche Auswirkungen signifikante Ausgabenreduktionen - u.a. auch bei den Personalkosten - auf das Budget hätten. Oder was es bräuchte, um vermehrt steuerkräftigere Personen nach Buchs zu holen? Der Gemeinderat sagt ja selber, dass die Steuerkraft pro Person in Buchs aktuell klar unter dem Kantonsmittel liege.

Aus meiner Sicht betreiben wir eine luxuriöse Ausgabenpolitik! Zum Beispiel ist aus dem Budget 2019 - zu welchem der Einwohnerrat mit nur drei Gegenstimmen leider ja gesagt hat - ersichtlich, dass der Personalaufwand gegenüber der effektiven Rechnung 2017 um über 17% (s. Budget 2019, Artengliederung auf S. 77) höher ist. Ist diese Erhöhung eine Folge der Kreisschule? Obwohl gesagt wurde, dass die Schule nicht teurer wurde. Ebenfalls hat der Einwohnerrat einem unglücklichen Antrag des Gemeinderates über vorerst Fr. 125'000.- Beraterhonorare, für völlig unnötige Vorabklärungen betreffend mögliche zukünftige Fusionsentscheide, zugestimmt.

Für mich ist darum eine weitere Steuererhöhung auf 108%, welche vor allem die mittleren und unteren Einkommensschichten schmerzhaft spüren würden, klar nicht angezeigt. Ich hoffe sehr, dass an der Volksabstimmung vom 25. November sowohl der unsägliche Antrag für einen "Fusionsmöglichkeitsberater" als auch das Budget 2019 durch die Buchser Stimmbevölkerung abgelehnt werden. Nur mit einer solchen Korrektur dieser Einwohnerratsbeschlüsse ermöglichen wir dem Gemeinderat ein neues Budget mit einem Steuerfuss von 100% zu erarbeiten und erneut dem Stimmbürger vorzulegen.

Ueli Kohler

Neumattstrasse 21

5033 Buchs