Am 20. März trafen sich 32 Turnerinnen im Piazza zur 44. Generalversammlung. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin, Mirjam Maurer, den offiziellen Teil mit dem interessanten Jahresrückblick und liess das abwechslungsreiche vergangene Vereinsjahr Revue passieren: an 38 Abenden wurde geturnt und zwar unter kompetenter Leitung von Brigitte Boss, Michèle Weibel, Barbara Maurer und Daniela Eckert. Mirjam dankte den Leiterinnen für die vielseitigen Turnstunden. Die Velotour im Juni führte uns unter der Leitung von Beatrice von Frick nach Ueken, wo es einen kleinen Verpflegungs-Apéro gab, zurück nach Frick, wo wir von drei Jubilarinnen (Gaby Weber, Vanda Huwiler und Eveline Schneider) reichlich verwöhnt wurden. Die Vereinsreise im September führte uns auf die Lüderenalp ins Emmental (ein herzliches Dankeschön den Organisatorinnen Beatrice Meier und Michelle Curty), der Suserbummel zum Drachenstübli in Wölflinswil und schliesslich die gemütliche Weihnachtsfeier ins Rössli nach Zeihen.

Durch das Jahr hindurch wurden viele Helfereinsätze getätigt, sei es am Jodlerabend, der Feuerwehrendprobe oder am Käpten‘s Dinner - überall waren unsere fleissigen Bienchen am Werk.

Von November bis Februar bot unser Verein dank riesigem Engagement unseres Leiterteams Winterfit-Turnen an, das von Vereinsmitgliedern sowie von Nichtmitgliedern sehr gut besucht wurde.

Unsere Leiterin Brigitte Boss berichtete anschliessend über die turnerischen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Beispielsweise das Kreisturnfest, an dem 11 Turnerinnen zusammen mit der Männerriege beim Fit and Fun mitmachten oder über die Leistungen unserer Schnurballmannschaft in der Meisterschaft.

Für 40 Jahr Treue zum Verein wurden Esther Chiodi und Margrit Erni geehrt. Weiter wurde Annelies Schraner für ihren tollen Einsatz und Hilfe gedankt.

Zu den fleissigsten Turnerinnen gehörten im vergangenen Vereinsjahr Martha Jegge, Barbara Liechti und Bernadette Schraner.

Zum Schluss der diesjährigen Generalversammlung versuchte jede Turnerin das Glück bei der traditionellen Schoggistängelitombola.

In diesem Jahr erwartet uns unter anderem das Eidgenössische Turnfest im Juni, bei dem 8 Turnerinnen an der Grossgruppenvorführung mitmachen, im August Schnurball on the Beach in Möhlin und die Vereinsreise nach Saignelégier im Jura, die Schnurballnight in Münchwilen im Oktober und natürlich wieder viele tolle, abwechslungsreiche Turnstunden jeweils am Mittwoch von 20.15 – 21.45 Uhr in der Bez.- Turnhalle. Gluschtig gmacht? … dann komm vorbei zum unverbindlichen Schnuppern!