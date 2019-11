5 Wege, um Weihnachtsgeschenke mithilfe von Fotos zu basteln

Weihnachtsgeschenke gibt es wie Sand am Meer. Wer heutzutage etwas Besonderes schenken möchte, hat es nicht leicht. Mit Fotogeschenken gibt es allerdings viel Raum für Kreativität. Eine gute Möglichkeit für etwas Einzigartiges ist, etwas Eigenes und Individuelles zu basteln. Wir haben dafür ein paar Ideen zusammengestellt, die inspirieren und die Kreativität für ein Fotogeschenk anregen sollen.

Die Ideen sind nicht nach Schwierigkeitsstufe sortiert. Wir empfehlen, sich alle Ideen anzuschauen und das zu wählen, das am besten zu einem passt.

1. Ein Fotoalbum erstellen

Ein personalisiertes Fotoalbum gehört zu den individuellsten Geschenken, die man zu Weihnachten einer Person schenken kann. Außerdem kann man der beschenkten Person so zeigen, was sie einem bedeutet. Sie können Bilder zusammenstellen, die sie zusammen mit der beschenkten Person zeigen und dir so eine Freude machen.

Es gibt hier die Möglichkeit, ganz klassisch Fotos selber auszudrücken und in ein Fotoalbum zu kleben. Doch es gibt auch Möglichkeiten online. So kann man die gewünschten Fotos hochladen und zu einem Fotoalbum erstellen und sich nach Hause zusenden lassen.

2. Ein Filterabzug-Bild basteln

Mithilfe des Filterabzugs ist es möglich, ein gewünschtes Bild auf eine Holzplatte zu übertragen. Mit solch einem Geschenk machen Freunde und Bekannte garantiert große Augen.

Was dafür benötigt wird: Ein Bügeleisen, eine Holzplatte, bisschen Klebeband und ein gewünschtes Bild von ihrem Rechner, dass sie mithilfe eines Laserstrahldruckers auf herkömmlichen Papier ausdrucken können. Wichtig: Mit anderen Druckern ist es leider nicht möglich.

1. Nehmen Sie die Holzplatte und legen Sie sie vor sich auf einen Tisch. Die bedruckte Seite des ausgedruckten Fotos wird nun auf die Holzplatte gelegt und mithilfe eines Klebebands fixiert.

2. Jetzt ist es an der Zeit zu bügeln. Nehmen Sie das Bügeleisen und bügeln sie so lange, bis das das ausgedruckte Bild auf der Holzplatte zu sehen ist.

3. Und schon ist ihr Filterabzug-Bild fertig.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=FDyauu4lej8

3. DIY-Girlande

Sie können verschiedene Fotos mithilfe einer Schnur und von Wäscheklammern zusammen binden. Auf diese Weise haben sie innerhalb von wenigen Minuten ein originelles und individuelles Geschenk. Dass es besonders für kleine und schnelle Polaroid-Fotos geeignet.

Dazu benötigen sie kleinem, bunte Wäscheklammern, eine Schnur und ein wenig farbiges Papier.

1. Legen Sie Ihr buntes Musterpapier auf einen Tisch und setzen Sie die gewünschten Fotos drauf.

2. Mithilfe eines Lineals zeichnen sie nun einen gleichmäßigen Rahmen um das Foto herum. Die Größe des Rahmens kann je nach Geschmack variieren.

3. Anschließend kann der Papierrahmen mithilfe einer Schere ausgeschnitten werden.

4. Zu guter Letzt müssen nun alle Bilder mithilfe einer Schnur und der Wäscheklammern zu einer Girlande zusammengebunden werden. Und fertig ist das Ergebnis!

4. Ein Erinnerungsglas

Diese Idee ist dafür geeignet, gemeinsame Erinnerungen wie eine Kinokarte, kleinere Gegenstände usw. in einem kleinen ein macht Glas zusammen. Auf dem Deckel des Glases ist dann ein gemeinsames Foto zu sehen. Es ist ein gutes Geschenk, das sich zum Beispiel für den Freund bzw. die beste Freundin eignet.

Die Umsetzung ist denkbar einfach. Wählen Sie ein Bild aus und schneiden Sie es in Form des Deckels aus. Danach können Sie mithilfe eines Druckers die Vorlage ausdrucken und auf den Deckel kleben. Was können Sie in diesem ein macht Glas sammeln? Zum Beispiel auch selbst beschriftete Notizen mit schönen Momenten, die sie in das Glas stecken können.

5. Bilderrahmen individualisieren

Das ist eine sehr einfache und schnelle Idee, um eine individuelle Idee umzusetzen. Dazu benötigen Sie lediglich Klebebuchstaben aus so genanntem Moosgummi. Nehmen Sie nun ein Bild mit Rahmen zur Hand. Kleben Sie jetzt die Buchstaben je nach Wunsch auf den Rahmen für einen individuellen Bildtitel.

Beispielsweise können Sie das Wort „Liebe“, „Urlaub“ oder „Freunde“ draufkleben. Auf diese Weise haben sie ein schnelles und persönliches Geschenk, das dem Beschenkten große Freude bereiten wird.