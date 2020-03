52. Generalversammlung Vitaswiss Sektion Urdorf-Birmensdorf

Die Anspannung vor dieser GV war deutlich zu spüren. Als bemerkenswerte Aufmerksamkeit wurde die Anwesenheit von Ursula Schütz und Marco Utz vom vitaswiss Verbandsvorstand gewertet. Es fanden sich 56 Mitglieder in der ref. Kirche in Urdorf ein wo um 17.30 Uhr die GV von unserer Präsidentin Rosalia Kloter eröffnet wurde. Mit Spannung wurde das Traktandum Mutationen erwartet, da unsere Turnleiterinnen Vivi Savoia und Elisabeth Tschamper nach rund 40 Jahren Tätigkeit Ende 2019 uns verliessen. Das bedingte die Streichung dreier Gymnastikstunden und führte zum Verlust einiger Mitturnerinnen. Mit einiger Anstrengung und grossem Glück wurden zwei neue Turnleiterinnen, Sonja Gübeli und Aline Pfäffli, gefunden und an der GV mit grossem Applaus herzlich begrüsst. Auch das Traktandum Interregio war von grossem Interesse, da bisher keine neuen Vorstandsmitglieder gefunden wurden und nach dem Verabschieden der Präsidentin am Ende der GV nur noch drei Vorstandsfrauen bleiben. Wir müssen uns dringend auf die Suche nach Lösungen machen, wenn wir nicht in Kauf nehmen wollen, dass die Sektion schlussendlich ohne Vorstand dasteht und aufgelöst werden müsste. Marco Utz vom Verbandsvorstand informierte darum zur vom Verband geführten Sektion Interregio, die alle Mitglieder und die Administration einer Sektion gänzlich übernehmen kann und weiterführt. Dem Verband kann eine Sektion auch einen Teil der Administration gegen Bezahlung überlassen, aber nicht die Vereinsleitung. Eine weitere Möglichkeit wäre der Zusammenschluss mit einer anderen Sektion. Wir danken Marco Utz für seine Ausführungen und sind nun aufgerufen, gute Lösungen zu suchen, um den Verein zu erhalten.

Vor dem feinen Nachtessen haben wir unsere scheidende Präsidentin Rosalia Kloter gebührend geehrt und mit Blumen und einem Gutschein fürs KKL verabschiedet. Vielen Dank dem Vorstand und allen Helfern die zum guten Gelingen dieser GV beigetragen haben.

Urs Luginbühl