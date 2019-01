57. Generalversammlung der Erzbachsenioren Erlinsbach

Präsident Hansueli Werthmüller durfte die stolze Anzahl von 88 Mitgliedern der Erzbach-Senioren im schönen Erzbachsaal des Landhotel Hirschen begrüssen und er wünscht sich eine lebendige und interessante Versammlung.

Besonders herzlich begrüsst er das Ehrenmitglied Vreni Pauk. Er wünscht im Nachhinein allen noch ein Gutes, Gfreutes 2019. Aktuarin Martha Bolt verliest das letztjährige Protokoll, das mit Applaus genehmigt wird. Kassierin Margrit Haag verliest den Rechnungsbericht, der erfreulicherweise mit einem kleinen Einnahmenüberschuss abschloss. Und sie vermerkt, dass alle Mitglieder bezahlt haben. Das ist nicht immer ganz selbstverständlich. Ihr und den Rechnungsrevisoren und auch der Aktuarin dankt H. Werthmüller ganz herzlich für ihre Arbeit im Vorstand in dem nach seinen Aussagen immer ein herzliches Einvernehmen ist.

Erfreulicherweise kann der Verein 17 neue Mitglieder aufnehmen! Das ist sehr gut, sind doch viele andere Vereine eher in der Abwärtsspirale. Er ruft die neuen Mitglieder auf, damit man sie kennenlernen kann. Selbstverständlich nimmt die Versammlung alle in Globo herzlich auf. Hansueli Werthmüller merkt noch an, dass in diesem Verein sich alle duzen…

Leider gab es auch 4 Austritte. Der Mitgliederbestand beläuft sich somit per heute auf 155 Mitglieder. 7 Personen wurden 2018 80 oder 85 Jahre alt und wurden vom Verein dafür beglückwünscht. Zwei Personen wurden sogar 95 Jahre alt. Mögen sie noch lange gesund und munter sein. Auch 4 Todesfälle mussten wir leider hinnehmen. Wir begehen eine Schweigeminute in der der Präsident ein schönes, sinniges Gedicht vorträgt. Danach verliest er seinen Jahresbericht: wieder haben wir 3 schöne Ausflüge machen dürfen: Im April ins Läckerlihus Frenkendorf, Im Juni auf schmalen. kurvigen Strässlein auf den schönen, aussichtsreichen Grenchnerberg,, im September den Ganztagesausflug auf den Brienzersee, mit Schiff nach Iseltwald. Wie immer fuhr uns das Carunternehmen Frey mit seinem sympathischen Chauffeur sicher durch die Gegend,