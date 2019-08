Dieter Allemann neues Ehrenmitglied

Rund 70 Mitglieder konnte Tagespräsident Peter Bieli im Clubhaus zur 64. Generalversammlung des FC Bellach begrüssen. Mit einer Gedenkminute wurde zu Beginn der Versammlung, dem im Herbst des letzten Jahres verstorbenen Yanick Gloor (Spieler der ersten Mannschaft), die letzte Ehre erwiesen.

Bei den Mutationen konnte Peter Bieli die erfreuliche Tatsache konstatieren, dass den 14 Austritten, 29 Eintritte gegenüberstanden. Damit erhöht sich die Mitgliederzahl auf insgesamt 213 Mitglieder. Dazu kommt die stolze Zahl von 109 Junioren.

Mit Albion Selimi konnte ein weiterer Schiedsrichter gewonnen werden. Somit stehen zurzeit 10 Schiedsrichter in Diensten des FC Bellach.

In den Jahresberichten der Spiko und der Juniorenkommission durften die Verantwortlichen auf eine zufriedenstellende Saison 2018/19 zurückblicken. Zu den Höhepunkten zählte sicher das Schweizer-Cupspiel gegen Challenge-League Vertreter FC Chiasso. In der Meisterschaft gab es ein Auf und Ab und letztendlich schaute für die erste Mannschaft Rang 8 in der 2. Liga heraus. Bei den übrigen Teams stach das Double der 40+ Mannschaft heraus. Sie konnten nicht nur den Cup verteidigen – sie holten sich dazu auch noch die Meisterschaft.

Bei den Junioren blickte man ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die C-Junioren (Team Jurasüdfuss) machten es ihren aktiven älteren Fussballkameraden nach und feierten ebenfalls den Cup-Sieg. Erfreulich für Juniorenobmann Christian Steinhauer, dass auch in der kommenden Saison sämtliche Juniorenkategorien mit einer Mannschaft des FC Bellach (Team Jurasüdfuss) bestückt sein werden.

Finanzchef Reto Bur konnte eine fast ausgeglichene Erfolgsrechnung präsentieren.

Auch in der abgelaufenen Saison wurde wieder kräftig in die Infrastruktur investiert. Das ganze Untergeschoss des Clubhauses wurde renoviert. Damit ist vorerst auch die letzte grössere Investition am Clubhaus abgeschlossen und getätigt. Die in die Jahre gekommene Matchuhr, wurde durch eine neuere und modernere ersetzt.

Das Budget, für die nächste Saison, weist ein ausgeglichenes Ergebnis, also eine schwarze Null, aus.

Innerhalb des Vorstandes fand ein Umbruch statt. Die beiden langjährigen Präsidiumsmitglieder Dieter Allemann und Peter Bieli traten ins zweite Glied zurück. Sie stehen ihren Nachfolgern, Michael Allemann und Matthias Schneider, als Beisitzer, mit Rat und Tat, weiterhin zur Seite. Das Duo wird durch das bisherige Präsidiumsmitglied Tobias Gunzinger ergänzt und zum Trio vervollständigt. Alban Xhema gibt sein Amt als Sportchef ab und wird dem Trainer des Fanionteams, Fabian Kammer, als Assistent zur Verfügung stehen. Bleibt aber ebenfalls dem Vorstand als Beisitzer erhalten. Christian Steinhauer kümmert sich, als Juniorenobmann, weiter um die Belange des jungen FCB und Lukas Walter amtet auch in Zukunft als Spikopräsident. Reto Bur ist verantwortlich, dass die Finanzen im Lot sind und Flavio Gugelmann ist als Aktuar für das Schriftliche zuständig.

Der langjährige J&S Coach Mathias Stricker wird durch Joël Gyger ersetzt.

Anschliessend wurden einige Mitglieder für ihre verschiedenen Ämter und Tätigkeiten innerhalb des Vereins geehrt und für 50jährige Vereinstreue durfte Bernhard Walter ein Präsent in Empfang nehmen.

Als Höhepunkt des Abends schlug der Tagespräsident den aus dem Präsidium ausscheidenden Dieter Allemann zum Ehrenmitglied vor. Seit 21 Jahren im Verein, gehörte er 19 Jahre dem Vorstand an. Seit 13 Jahren ist er Mitglied des Präsidiums. Mit viel Herzblut und Leidenschaft ist er seit vielen Jahren vor allem für das Sponsoring verantwortlich. Auch im sportlichen Bereich kümmerte er sich seit vielen Jahren um die Belange der ersten Mannschaft. Die Versammlung bedankte sich bei "Didi" mit einer Standing Ovation und er wurde damit in den erlauchten Kreis der Ehrenmitglieder erhoben.

Damit konnte Peter Bieli die speditiv abgewickelte 64. Generalversammlung schliessen und die anwesenden Mitglieder zum traditionellen Nachtessen, das von Rosi Uebelhart und ihrem Team, wie alle Jahre, ausgezeichnet gekocht wurde, einladen. hjo