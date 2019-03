Dank an Vreni Kunz

Nach dem Nachtessen im Brüggli in Dulliken begrüsste die Präsidentin Greti Rüfenacht 31 Mitglieder und 2 Vertreter des Turnvereins zur 67. Generalversammlung.

Einen speziellen Gruss richtete sie an die anwesenden Ehrenmitglieder Margrit Aeschbacher, Rita Bolliger und Vreni Kunz.

Die Jahresberichte der Präsidentin und der Techn. Leiterin liessen uns nochmals an die diversen Aktivitäten wie den Jassabend, die Mithilfe am Kantonalen Turnfest, die Vereinsreise, das Beizlifest, die Markfrauenführung in Zofingen und unseren Schlusshock zurückdenken.

Pinuccia Sengül orientierte über die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019.

Erfreulicherweise durften wir fünf neue Mitglieder aufnehmen, unser Verein zählt heute 50 Aktiv- und 7 Passivmitglieder.

Der bisherige Vorstand stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung: Präsidentin Greti Rüfenacht, Kassierin Pinuccia Sengül, Aktuarin Eveline Müller, Organisatorin Ursula Kuratle, Techn. Leiterin Cornelia Meyer, Materialverwalterin Rita Bolliger, Mithelferin Erika Bürge.

Als fleissige Turnerinnen wurden Erika Bürge und Cornelia Meyer geehrt. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde unser Ehrenmitglied Vreni Kunz, welche einen besonderen Dank erhielt, geehrt. Vreni war Leiterin, Aktuarin, Vizepräsidentin, Präsidentin und Mithelferin im Vorstand. Die Frauenriege hat Vreni viel zu verdanken, wer weiss, ob unser Verein heute noch bestehen würde. Herzlichen Dank Vreni. Für 45 Jahre im Verein wurde Rösli Hochuli, für 35 Jahre unsere Präsidentin Greti Rüfenacht, für 30 Jahre unserer Kassierin Pinuccia Sengül und für 20 Silvia Breitenstein geehrt.

Ein weiteres Highlight war dieses Jahr die Anschaffung eines neuen Vereinsshirt und Vereinstrainer, welche durch die grosszügige Unterstützung der Raiffeisenbank und der Fernsehgenossenschaft Dulliken, sowie einen Zustupf des TV möglich war.

Christian Hug dankte im Namen des Turnvereins für die Einladung und die gute Zusammenarbeit mit der Frauenriege. Er orientierte über die kommenden Anlässe 2019, sowie die Änderungen im Vorstand des Turnvereins.

Mit einem Dank an den Vorstand und alle Turnerinnen für ihre Mithilfe und die gute Zusammenarbeit schliesst die Präsidentin Greti Rüfenacht die 67. Generalversammlung 2019.