775 Jahre Deitingen – Dorfparteien spenden gemeinsam gesamten Erlös

Bei strahlend schönem Wetter und in bester Stimmung genossen Ende August 2019 zahlreiche Besucher die Festivitäten zum 775-Jahr-Jubiläum in Deitingen. Die durch die Dorfvereine organisierten diversen Attraktionen und ein reger Stüblibetrieb luden zum Verweilen bis tief in die Nacht ein. Anlässlich des grossen Jubiläumsfestes nutzten die vier Dorfparteien FDP, SVP, CVP und SP den Anlass gemeinsam eine Polit Beiz zu betreiben. Der Stüblibetrieb bot die Gelegenheit zu Gesprächen und näherem Kennenlernen. Etliche Besucher genossen in der Polit Beiz die frisch zubereiteten Fleischplättli zu einem guten Glas Wein.

Die vier Dorfparteien beschlossen, den gesamten Erlös aus dem Betrieb der Polit Beiz zu gleichen Teilen an folgende Institutionen in Deitingen zu spenden: Jubla Jungwacht und Blauring, Kindertagesstätte Kita Punkt und Spielgruppe Knopf.

Der Erlös wurde zu gleichen Teilen von Vertreter*innen der vier Parteien Anfang März überreicht.

Silvia Felber, Deitingen