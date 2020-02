89. Generalversammlung des FTV Wangen bei Olten

Zur 89. Generalversammlung begrüsste am 29. Januar 2020 Präsidentin Vreni Roppel im Restaurant Bahnhof 39 Turnerinnen, Freimitglieder und Ehrenmitglieder.

Auch dieses Jahr durften wir eine neue Turnerin mit einem kleinen Präsent in unserem Verein willkommen heissen und zwar: Beatrix Schneider.

Unsere Präsidentin Vreni Roppel liess das vergangene Vereinsjahr spannend und unterhaltsam Revue passieren. In Erinnerung genossen wir nochmals die schönen Momente von den vielen beliebten Anlässen wie Maibummel, Vorferienprogramm, die Vereinsreisen, Kürbissuppenessen und Adventfeier. Speziell informierte sie über den grossen und erfolgreichen Anlass des Wangner Schuld- und Dorffestes. Hier führten die Turnvereine gemeinsam eine „Spaghetteria“. Der Einsatz hat sich gelohnt und wir durften einen schönen Batzen in der Kasse verbuchen. So reichhaltig wie die Anlässe, so vielfältig war auch das Programm in der Halle und im Wasser. Dieser technische Jahresbericht wurde von der Leiterin Brigitta Schöni vorgetragen. An 28 Montagabenden genossen wir abwechslungsreiche Turnstunden unter den Leitungen von Brigitta Schöni, Ursi Wolf und Ruth Piffaretti. 5 Abende verbrachten wir im Hallenbad unter der Aufsicht von Lea Begue.

Dank den angepassten Jahresbeiträgen, dem Gewinn des Schul- und Dorffestes sowie den grosszügigen Spenden wies die Kasse dieses Jahr eine kleine Vermögenszunahme aus. Ein grosses Dankeschön den Spendern und Gönnern für die finanzielle Unterstützung.

Leider mussten wir die Demission von Sonja Baumgartner entgegennehmen, welche 6 Jahre den Vorstand unterstützt hat. Erfreulicherweise haben wir in Marianne Benguerel die geeignete Nachfolgerin gefunden. Der restliche Vorstand wurde in Globo wiedergewählt und setzt sich nun wie folgt zusammen: Vreni Roppel - Präsidentin; Brigitta Schöni - technische Leiterin; Marianne Benguerel - Planung Turnbetrieb; Margrit Podesser - Kassierin; Annemarie Felber - Aktuarin; Jacqueline Büchler - Gratulationen und Materialverwaltung; Maria Merk - Reisen und Ausflüge.

Als Kassenrevisorinnen für die Rechnungsprüfung 2020 werden Martha Stähli und Eva Schwaller gewählt.

Auch für dieses Jahr ist wiederum ein vielfältiges Programm mit abwechslungsreichen Turnstunden vorgesehen. Das Turnen mit altersmässig angepasstem körperlichem Bewegen macht in der Gruppe viel Freude. Wie gewohnt treffen wir uns dazu jeweils am Montag in der Turnhalle in Kleinwangen. Natürlich dürfen auch Nachmittags-Ausflug, Maibummel, Vereinsreisen, Vorferienprogramm, Kürbissuppen-Essen und Adventsfeier nicht fehlen Ebenfalls werden die Ferientreffs im Frühjahr, Sommer und Herbst weiterhin stattfinden.

Für fleissigen Turnstundenbesuch erhielten Vreni Roppel Sonja Baumgartner, Martha Stähli und Ruth Piffaretti eine Anerkennung.

Für 10 Jahre durfte Marlis Samt ein Präsent entgegennehmen. Bereits 40 Jahre ist Ruth Junker in unserem Verein und für stolze 60 Jahre konnte Martha Studer geehrt werden. Allen wird zur Ehrung ein Präsent übergeben.

Vreni Roppel bedankte sich bei allen Turnerinnen für den Einsatz und das aktive Mitwirken im vergangenen Vereinsjahr. Anschliessend durften die Anwesenden eine Variation von Pizza’s geniessen, serviert vom Bahnhöfli-Team und spendiert aus der Vereinskasse.

Die Power Point Show über das Wangner Schul- und Dorffest rundete den GV-Abend ab. Pascal Erlachner hat uns seine tollen Bilder zur Verfügung gestellt. Ihm an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Margrit Podesser