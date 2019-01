Zum Auftakt der 97. Generalversammlung des Männerchors Oberbuchsiten wurde im Restaurant Chutz ein Apéro serviert. Im Anschluss an das Apéro eröffnete der Präsident Erich Studer die GV pünktlich und moderierte zielgerichtet durch die einzelnen Traktanden. Erfreulich war, dass auch an dieser GV ein neues Mitglied im Männerchor aufgenommen werden konnte. Somit besteht der Verein nun aus 20 aktiven Sängern.

Erich Studer liess in seinem Jahresbericht die Höhepunkte des Vereinsjahres Revue passieren: An der Unterhaltung mit Theater begeisterte der Männerchor mit seinen Liedervorträgen und die Theatergruppe erntete viel Applaus mit dem Stück «De Zwissig und de Harzemoser». Feinste Fische servierte der Männerchor mit den Helfern am Dorffest. Leider war das Wetter am Freitagabend sehr stürmisch und nass, so dass der Erlös der Fischstube nicht an den Werten des Vorjahres anknüpfen konnte. Die Vereinsreise führte den Männerchor zusammen mit der Theatergruppe an den schönen Bielersee. Am Sängertag in Balsthal durfte der Männerchor sein Können unter Beweis stellen und erhielt für die Darbietungen ein sehr gutes Feedback. Ein besonderer Leckerbissen stand Ende November 2018 auf dem Programm. Alle drei Oberbuchsiter Chöre, der Alcanto-, der Kirchen- und der Männerchor sowie die Spielgemeinschaft der MG Oberbuchsiten und MG Kestenholz luden gemeinsam zum Konzert. Zuerst gaben die einzelnen Chöre/Musikgesellschaften ihr Können zum Besten. Zum Schluss setzte die Spielgemeinschaft zusammen mit den Chören mit «No matter what» und «When you believe» zum fulminanten Schlussbouquet an. Dieses wurde mit einer Standing Ovation des Publikums belohnt. Im Vereinsjahr 2019 steht als erster Höhepunkt wieder die Unterhaltung mit Theater auf dem Jahresprogramm. Mit einem Vereinsbräteln im Sommer wird auch das Gesellige verstärkt gepflegt. Nach dem Sommer geht es weiter mit dem Dorffest. Der Singabend vom Bezirksverband in Laupersdorf, die Vereinsreise wie auch das Helferessen runden das Aktivitäten-Programm des Männerchores ab. Mit dem gemütlichen Beisammensein fand die 97. Generalversammlung ihren würdigen Ausklang.

Georg Berger, Oberbuchsiten