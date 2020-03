Aargau - Ein Stück Geschichte

Aargau, (deutsch), Französische Aargau, Kanton, Nordschweiz. Er grenzt im Norden an Deutschland und wird durch den Halbkanton Basel-Landschaft sowie durch die Kantone Solothurn und Bern im Westen, Luzern im Süden und Zug und Zürich im Osten begrenzt. Es bildet den nordöstlichen Teil des großen Schweizer Mittellandes zwischen Alpen und Jura und nimmt den Unterlauf der Aare auf, von der es seinen Namen hat. Seine Täler wechseln sich mit angenehm bewaldeten Hügeln ab.

Im Jahr 1415 wurde die Region von der Schweizerischen Eidgenossenschaft von den Bürgern übernommen, deren Stammsitz sich in der Nähe von Aarau befand (s. u.), der heutigen Hauptstadt Kanton. Bern behielt den südwestlichen Teil. Im Jahr 1798 wurde der bernische Teil zum Kanton Aargau der Helvetischen Republik, der Rest bildete den Kanton Baden. 1803 wurden die beiden Hälften (und Frick, 1802 von Österreich an die Helvetische Republik abgetreten) vereinigt und als Kanton Aargau in die Schweizerische Eidgenossenschaft aufgenommen.

Als einer der fruchtbarsten Teile der Schweiz zählt der Aargau die Milchwirtschaft, den Obst- und Getreideanbau sowie die Strohflechterei zu seinen wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten. Zu den Industriezweigen gehören die Elektrotechnik, die Lebensmittelverarbeitung und die Herstellung von Maschinen, Chemikalien, Metall- und Zement. Kanton ist auch der Standort von Kernkraftwerken. Die malerische Landschaft, die alten Schlösser und die reichen Museen des Kantons locken ebenso wie die Thermen von Schinznach Bad Baden und Zurzach einen beträchtlichen Touristenstrom an. Die Bevölkerung ist fast ausschließlich deutschsprachig.