PA/ Jeweils anfangs Frühling trifft sich das Eidgenössische Schwingerparlament zur AV.

Der Vorstand nutze die Gelegenheit und baute am Freitag einen Skitag ein bevor es am Samstag den 9. März die AV startete.

Dieses Jahr tagten die 283 Ehrenmitglieder, Funktionäre, Abgeordnete und Gäste der AV 2019 in Meiringen bei im Berner Oberland in Meiringen.

Unter der tadellosen Führung von Markus Lauener wurden die die Traktanden abgehandelt.

Das OK Team mit Präsident Simon Schmid führte die AV reibungslos durch das Wochenende.

Der Goldene Kranz wurde Yanik Bucher Jg. 03 als Sieger in der jüngsten Kategorie vom ENST 2018 in Landquart überreicht.

„ Es ist für mich eine grosse Ehre diesen Preis in Empfang zu nehmen. Ich erlebe seit dem Sieg viel Positive Meldungen die einem Bewusst machen was man geleistet hat. Bevor es mit dem Schwingen losgeht, bin ich mit Lager und Wettkämpfen im Ringen an der Arbeit. Yanik Bucher“