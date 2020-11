Abschlusskonzert Musiklager 2020

Am Samstagabend, 24. Oktober, fand das Abschlusskonzert des Musiklagers 2020 in der Stadtkirche Olten statt. Die Veranstaltung war aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht öffentlich, sondern nur für Familien und Angehörige der LagerteilnehmerInnen. Zum Schutzkonzept gehörte eine Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, eine Präsenzliste sowie eine beschränkte Besucherzahl.

Unter der Leitung von Dominique Gisler und Regula Anders nahmen die rund 40 Kinder und Jugendlichen das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise. Das gesamte Orchester begrüsste die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Beginn und am Schluss des Konzerts mit dem dritten Brandenburgischen Konzert von J. S. Bach. Danach übernahmen die Jüngsten des Orchesters den ersten Teil des Programms. Sie musizierten die zauberhafte Erzählung „Mitternacht auf Burg Heinzenberg“ von A. Riese, und schlossen den ersten Teil des Konzerts mit Drowsy Maggie, einem Volkslied aus Irland von E. H. Jones. Weiter führte die Reise durch die Welt der Filmkomposition mit Stücken wie The Medallions Calls und The Course of the Black Peral des deutschen Komponisten K. Badelt.

Die älteren Jugendlichen übernahmen den zweiten Teil des Konzerts. Auch sie trugen Stücke aus der Filmwelt vor wie New Monn des französischen Komponisten A. Desplat und This is Halloween des deutschen Komponisten D. Elfman. Die musikalische Reise verliess aber auch Europa und ging mit den jungen Musizierenden nach Indien mit dem Stück Maharaja des Komponisten D. Spata. Auch Südamerika war mit Libertango des Argentiniers Astor Piazzolla an der Reihe.

Anhand dieses Programms kreierten MusikerInnen und DirigentInnen einen Regenbogen, der in seinem Fächer die Vielfältigkeit von Tönen, Rhythmen, Harmonien und Farben von Kultur und Epoche vereinigte. Nicht zu vergessen ist die herrliche Atmosphäre und die tolle Akustik, die die kürzlich renovierte Stadtkirche geboten hat. Das Publikum verliess das Konzert mit dem Eindruck, dass die Streichinstrumente nicht nur die klassische Musik für Kinder und Jugendliche gegenwärtig machen, sondern auch mit der Wahrnehmung, dass das Orchester auch eine Ausdrucksweise für Volksmusik und Filmkompositionen sei.

Das Musiklager sowie das Abschlusskonzert waren möglich dank der Unterstützung der Musikschulleitung Sandra Rupp Fischer sowie den Eltern der Kinder und Jugendlichen.

Text: Paula Ballester; Bild: zVg