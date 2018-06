Das Sommer-Lese-Bingo 2018 der Gemeindebibliothek Möhlin verspricht Spass am Lesen. Wer 12 Felder angekreuzt hat, kann am Wettbewerb teilnehmen. Aufgaben wie, Lesen unter der Bettdecke, mit den Füssen im Wasser oder Rückwärts lesen müssen gelöst werden um mitzumachen. Ein kleines Lese-Spass-Geschenk wartet auf jeden Teilnehmer mit ausgefüllter Bingo-Karte in der Bibliothek, nach den Schulferien winken bei der Schlussverlosung tolle Preise. Die Teilnahmekarten kann man ab sofort in der Gemeindebibliothek Möhlin abholen.

Während der Sommerferien ist die Bibliothek immer am Dienstag von 15.00 bis 19.30 Uhr, am Mittwoch von 09.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Freitag von 15.00 bis 19.30 Uhr. Am 31. Juli und 1. August bleibt die Bibliothek geschlossen