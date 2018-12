Die Primarschule Egerkingen zeigt sich in weihnachtlichem Glanz.

Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende entgegen und wer in diesen Tagen durch die Strassen geht, kann überall schöne Adventsdekorationen bewundern.

So auch in den beiden Schulhäusern der Primarschule Egerkingen. Die Kinder haben zusammen mit ihren Lehrpersonen für stimmungsvolle Dekoration in den Gängen der Schule gesorgt. Unter dem Motto «Weihnachtskugeln» wurden im Schulhaus Kleinfeld der Eingangsbereich und das Treppenhaus verschönert. Das Farbkonzept rot – orange – silber – gold wurde mit viel Fantasie umgesetzt und jede Klasse hat ihre eigenen Kugeln mit viel Liebe gestaltet.

Auch im Schulhaus Mühlematt erstrahlen die Räumlichkeiten weihnachtlich. Der Fantasie in den einzelnen Klassen war keine Grenze gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler dekorierten und bastelten zum Thema «Wintersterne» und die Gänge leuchten nun im winterlichen Sternenhimmel.

Die gesamte Primarschule Egerkingen wünscht allen Familien eine wundervolle Weihnachtszeit und für das kommende Jahr nur das Allerbeste.