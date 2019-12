Adventskonzert der Musikschule BeLoSe

In der Reihenfolge von Konzerten der Musikschule BeLoSe stand am 1. Dezember 2019 das Adventskonzert in der kath. Kirche Lommiswil auf dem Programm. Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler wussten das zahlreich teilnehmende Publikum zu begeistern. Alle Lieder des Kinderchores und der Solistin sowie die Themen der Instrumentalvorträge hatten einen Bezug zu der Adventszeit und den bevorstehenden Festtagen.

Das Konzert wurde von den Singkids und Singteens eröffnet. Anschliessend folgten Harfe, Sologesang und das Blcokflötenensemble. In Lommiswil dürfen die Schwyzerörgeli nie fehlen. Mit Gitarren und Cello ginge es weiter, bevor «Die Smilenden Einhornkiddies» mit ihren Querflöten zum Abschluss drei Musikstücke präsentierten.

Alle Vorträge zeigten den hohen Standard der Ausbildung an der Musikschule BeLoSe, seien es die Kinder, welche erst seit dem Sommer den Unterricht besucht haben oder aber schon einige Jahre dabei sind.

Die Leitung der Musikschule BeLoSe dankt allen Schülerinnen und Schüler für ihr Mitmachen, aber auch den Lehrerinnen und Lehrer für das Einstudieren und Arrangieren der Musikstücke. Alle freuen sich bereits auf kommende Konzerte und Darbietungen.

Andreas Hänggi, Selzach