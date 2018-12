Fröhliche und besinnliche Musik zum dritten Adventssonntag in der Kirche Aarau Rohr

Sonntag, 16. Dezember 2018, 17.00 Uhr

Erneut treten rund 60 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Buchs-Rohr mit stimmungsvoller Musik in der Kirche Aarau Rohr vor das Publikum. Zwei Gitarrengruppen werden diesmal von der Lehrerin Ulrike Schober betreut, während die Cellistin Maria Bürgi mit einer Schülerin im Duett auftritt. Gespannt darf man sein auf das Streicherensemble mit Geigen und Celli von Katja Preto. Die Blockflöten treten in einem "Beginners"- und einem fortgeschrittenen Ensemble unter Verena Oehler und Barbara Sieker auf. Nach der Orff-Gruppe bekommt der Kinderchor der Musikschule dieses Jahr etwas breiteren Raum: Unter der Leitung von Diandra Russo und begleitet am Klavier von Carlos Rojas singen die Kinder europäische, afrikanische und amerikanische Weihnachtslieder und Gospels. Die Gesamtleitung hat der Schulleiter der Musikschule, Daniel Willi.

Das Konzert dauert eine Stunde. Eintritt frei.