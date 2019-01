Auch in diesem Jahr erfreuten die Musikschüler der «Musikschule Matzendorf und angeschlossenen Gemeinden» (Aedermannsdorf, Herbetswil, Welschenrohr und Gänsbrunnen) die Besucher anlässlich des Adventskonzertes in der katholischen Kirche in Aedermannsdorf. Die Musikschule umfasst rund 180 Musikschüler, welche auf 18 verschiedenen Instrumenten (inkl. Solo- / Popgesang) von insgesamt 16 Lehrpersonen unterrichtet werden.

Der Musikschulleiter, Roger Stöckli begrüsste die Besucher und freute sich über das grosse Interesse, denn die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Stöckli ging mit einem Augenzwinkern auf die wohl bei den meisten eher stressige und hektische Adventszeit ein. Er lud daher alle ein, die nötige Ruhe zu finden, um die dargebotenen Musikstücke zu geniessen. In den vordersten Kirchbänken warteten die Musikschüler bereits zappelig. Grosse Vorfreude das Geübte präsentieren zu können, durchmischte mit langsam ausbreitendem Lampenfieber, hing förmlich in der Luft. Nach der kurzen Begrüssung startete bereits der erste von insgesamt fünf Musikblöcken. Mit «Feliz Navidad» vermochte der Kinderchor «PEPSI», welcher durch Dorli Ackermann geleitet wird, beschwingende Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Während den rund eineinhalb Stunden präsentierten Musikschüler auf Gitarre, Flöte, Panflöte, Klavier, Querflöte, Mallets, Saxophon, Klarinette, Violine, Schwyzerörgeli und Blechblasinstrumenten ihr Bestes. Dabei kam auch der Solo- / Popgesang von drei Mädchen nicht zu kurz, welche einige Weihnachtslieder vortrugen.

Vor dem zweitletzten Stück «The Lord of the Dance» bedankte sich der Musikschulleiter bei allen Musiklehrpersonen für deren Einsatz, dem Kirchenrat für die Zurverfügungstellung der Kirche und Anita Meister (Famubi) für die Organisation von Punsch und Kuchen. Stöckli wünschte Allen schöne Festtage und stimmte zum Schluss zu einem gemeinsamen «Oh du fröhliche» an.

Nach diesem rundum stimmigen, durchmischten Programm mit mehrheitlich bekannten Liedern, kehrten bestimmt alle etwas ruhiger und besinnlicher nach Hause zurück.

Am 9. März 2019 findet im Schulhaus Herbetswil die Instrumentenvorstellung statt. Die Lehrpersonen freuen sich schon jetzt auf zahlreiche, interessierte kleine Musiker.

Sara Liechti-Studer