In der auf dem letzten Platz besetzten Kirche in Selzach durften die Besucher ein eindrückliches Adventskonzert geniessen. Die vereinigten Jodelchöre Balsthal, Utzenstorf und Jodelclub Althüsli,Selzach eröffneten das Konzert mit dem Lied "Bärgandacht". Präsident Beat Scheidegger zeigte sich bei der Begrüssung erfreut am guten Besuch des Anlasses. Im ersten Konzertteil erfreuen uns die Darbietungen der drei Klubs sowie der Terzette der teilnehmenden Vereinen. Anschliessend wurde auf dem Alphorn mit Orgelbegleitung das Stück "Weihnachten" vorgetragen und die Zuschauer in weihnächtliche Stimmung versetzt. Die Blockflötenschule BeLoSe unter der Leitung von Frau Blapp mit ihren Vorträgen sowie Familie Stephan Kocher mit dem Gedicht "Weg nach Bethlehem"verdankten die Zuhörer mit grossem Beifall. Dem Gesamtchor gelang es mit den Vorträgen "Wiehnachtsglogge", "Andachtsjolder", "Es ist ein Ros'entsprungen" sowie "vom Himmel hoch" auf die kommenden Weihnachtstage einzustimmen. Die Gruppe der Jodlerinnen aller teilnehmenden Vereine am Akkordeon begleitet von Peter Fluri begeisterten die Zuhörer mit den Lied "Heilige Nacht". Nach dem Vortrag des Gesamtchores von "Stille Nacht" forderte der Präsident die Konzertbesucher auf mit den Aktiven zusammen das Lied "O du fröhliche" unter der Orgelbegleitung von Benjamin Guélat mitzusingen. Dem wurde Folge geleistet und es war eindrücklich diesen Vortrag aus so vielen Stimmen zu hören. Der grosse Applaus am Ende des Konzertes möge den Aktiven zeigen wie gross nach wie vor das Interesse am Jodelgesang ist. Es ist das Verdienst des musikalischen Leiters der Jodelchöre Georg Heimann der mit grossem zeitlichen Aufwand immer wieder bereit ist die Aktiven zu solchen Leistungen zu motivieren.