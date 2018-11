Der Limmattower in Dietikon ist um eine Attraktion reicher: Im Erdgeschoss hat am 12. November 2018 das Physiozentrum Limmatfeld seinen Betrieb aufgenommen. Das Ärztezentrum Limmatfeld, eine Aussenstelle der Kantonsspital Baden AG, baut damit sein medizinisches Angebot in den Bereichen Physiotherapie, Training und Leistungsförderung massiv aus.

„Drei Jahre nach seiner Eröffnung hat sich das Ärztezentrum Limmatfeld gut etabliert. Die Einwohner von Dietikon und Umgebung schätzen die wohnortnahe, unkomplizierte und professionelle Betreuung sehr“, sagt Standortleiter Peter Hüsser. Gerade im Bereich Physiotherapie drängte sich aufgrund der hohen Nachfrage ein Umzug in grössere Räumlichkeiten auf. Hüsser: „Zahlreiche Patienten äusserten zudem den Wunsch, nach dem Ende ihrer Therapie weiter unter medizinischer Betreuung trainieren zu können.“

Dies ist nun im Parterre des Limmattowers möglich, wo das Ärztezentrum Limmatfeld eine Fläche von 450 Quadratmetern bezogen hat. Das Angebot von Michael Phieler und seinem siebenköpfigen Team ist sowohl therapeutisch als auch präventiv ausgerichtet: Zum einen werden Patienten auf dem Weg zur Genesung betreut, zum anderen kann die Bevölkerung unter medizinischer Anleitung trainieren. „Durch die medizinische Kompetenz unterscheiden wir uns deutlich von anderen Fitness- und Trainingszentren“, sagt Michael Phieler.

Tatsächlich stehen im Physiozentrum Limmatfeld diplomierte Physiotherapeuten und Leistungsdiagnostiker im Einsatz, die Erfahrung aus dem Spitzensport – vom Fussball über Volleyball bis hin zum Golf und Ski – mitbringen. „Dank diesem Know-how sind wir in der Lage, Ergebnisgarantien abzugeben“, sagt Phieler. „Wer unsere Anleitungen befolgt, erreicht die mit unseren Physiotherapeuten vereinbarten Ziele.“

Um die neuen Dienstleistungen bekannt zu machen, lanciert das Physiozentrum Limmatfeld ein Starter-Abo: Zum Preis von 290 Franken kann man das Angebot sechs Monate lang ausprobieren. Angesprochen sind Leute, die unter medizinischer Anleitung ihr Körpergewicht reduzieren, Rücken- oder sonstige Probleme in den Griff bekommen oder ihre Beweglichkeit im Alter erhöhen möchten.

Weitere Infos unter www.azlf.ch/training