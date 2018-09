Zahlreich interessierte Frauen und Männer genossen am Samstag ein gemeinsames Frühstück zum spannenden Thema Familie und Lebensformen.

Die Referentin Ulrike Kägi ist seit 7 Jahren verwitwet, hat 3 Söhne und 9 Enkelkinder, die ihr Leben bereichern. Als selbst Betroffene interessiert sie sich für mögliche Wohn- und Lebensformen.

Unsere Gesellschaft wandelte sich von der Grossfamilie zur Kleinfamilie, wobei viele Kinder in Krippen platziert werden, die Alten in Seniorenzentren usw. Doch um sich gesund entwickeln zu können, braucht jeder Mensch die Verbundenheit und Autonomie in vertrauter Gemeinschaft.

Gibt es Möglichkeiten, vielleicht in neuen, zeitgemässen Formen, um diesen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden? Könnte z.B. die christliche Gemeinde ein Modell für gute Gemeinschaft und Hoffnung für die Menschen sein?Gemeinsam suchten wir nach Antworten und Lösungen mit aktiver Teilnahme der Besucher und Besucherinnen.

Zum nächsten Aglow-Treffen in Frick sind Frauen und Männer herzlich eingeladen am

Samstag, 10. November 2018, von 9 – 11 Uhr.

Mit Gott erlebt – verschiedene Personen werden von Ihren Erlebnissen mit Gott erzählen. Das wird spannend!