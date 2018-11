Was für ein spannender Samstagmorgen, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben! Mit einem feinen Frühstück erlebten ca. 60 Frauen und Männer diesen interessanten Vormittag beim Aglow-Treffen in Frick.

Verschiedene Referentinnen und Referenten erlebten echte Wunder und dass Jesus heute noch heilt.

Ein Ehepaar erlebt in ihrer Hauskirche, wie Menschen von Nöten und Krankheiten geheilt werden. Wir dürfen Gott und seinem Wort, der Bibel glauben und erleben, dass Gott seine Verheissungen wahr und real macht!

Ein Referent erhielt mit 61 Jahren noch eine neue Arbeitsstelle!

Eine Referentin erhielt nach längerer Zeit, gerade rechtzeitig vor der Aussteuerung des Arbeitslosenamtes, genau die Stelle, welche sie sich schon lange gewünscht hatte!

Eine Frau erhielt vor 30 Jahren die Diagnose MS - und heute noch kann sie gehen und leben mit nur geringer Beeinträchtigung!

Doch nicht immer geht es so aus, wie wir es wünschen. Gottes Gedanken und Wege sind höher als unsere (siehe Jesaja 55,8-12) und wir können nicht alles verstehen. Trotzdem dürfen wir uns auf Gott stützen und Ihm vertrauen (Psalm 37,5) weil Er uns liebt!

Zum Aglow-Treffen im neuen Jahr in der Ref. Kirche Frick sind Frauen und Männer herzlich eingeladen!

Samstag, 26. Januar 2019, von 9 – 11 Uhr

Thema: Kinder in der Medienwelt