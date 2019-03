CRC. Die beliebte AGVS Auto Ausstellung Aarau West hat eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr werden rund 160 Autos von 30 Automarken im Tenniscenter aarau-WEST in Oberentfelden zu bewundern sein. Die beliebte Autoshow findet vom 15. bis 17. März 2019 zusammen mit einem Food-Festival statt.

Für drei Tage werden 30 regionale Markenvertreter sowie diverse interessante Gastaussteller das Tenniscenter in einen riesigen Showroom mit einer Fläche von rund 5‘000 m2 verwandeln. Wer Zeit und Kosten für eine Reise an den Genfer Autosalon sparen will, kann sich hier unter einem Dach die aktuellen Modelle von fast allen grossen Automarken aus nächster Nähe anschauen. Natürlich ist auch Probesitzen in den Fahrzeugen möglich. Diverse weitere Aussteller aus den Bereichen Folierung von Autos, Vintage-Bekleidung, Spezialfahrzeuge, der TCS sowie der AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz, Sektion Aagau) mit Informationen zur Berufsausbildung in der Autobranche ergänzen die Ausstellung sinnvoll!

Das passt: Food-Festival und Auto Ausstellung

Nach den positiven Erfahrungen vom letzten Jahr präsentieren die Organisatoren auch in diesem Jahr ein Food Festival, welches zeitgleich mit der Auto Ausstellung im Aussenbereich stattfindet. Die Besucher können an über 10 Food-Trucks kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt geniessen.

Park and Ride (P+R)

Auf dem Areal TENNIS aarau-WEST, GOLF aarau-WEST und HOTEL aarau-WEST stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Besucher sind gebeten, ausschliesslich den P+R bei der Müller Handels AG, Oberentfelden, zu benutzen. Die Gratis-Shuttle-Busse verkehren in regelmässigen Abständen und bringen die Besucher bequem zur Ausstellung und wieder zurück.

Öffnungszeiten AGVS Auto Ausstellung

Freitag, 15. März 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 16. März 2019, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 17. März 2019, 10 – 17 Uhr

Aussteller: 40

Marken: 30

Autos: 157

Öffnungszeiten Food Festival

Freitag, 15. März 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 16. März 2019, 10 – 21 Uhr

Sonntag, 17. März 2019, 10 – 18 Uhr