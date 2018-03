Das beschauliche Reinach in Aargau-Süd richtet seit dem Jahr 2013 die dortige Auto-Ausstellung aus. Mit der Tennishalle MOOS verfügt der Ort über einen idealen Veranstaltungsort. Autohändler aus der Region können sich hier einem großen Publikum präsentieren. Kunden wiederum haben die Möglichkeit sich verschiedene Marken an ein und dem gleichen Ort ansehen und sparen daher viel Zeit und Geld, da man nicht unterschiedliche Autohäuser in unterschiedlichen Orten anfahren muss. Es verwundert nicht, dass die Ausstellung ein großer Erfolg ist.



Die Aussteller der ersten Stunde



Bereits bei der ersten Ausstellung im Jahr 2013 waren zahlreiche große Marken durch renommierte Autohäuser der Region vertreten: Alfa Romeo, Citroen, Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Skoda, Smart, Subaru, Volvo und VW (in alphabetischer Reihenfolge, mehr Infos auf www.AUTODOC.de) waren über Vertragshändler präsent. Die Zahl der Aussteller ist eher steigend, da das Interesse und der Erfolg der Ausstellung auch andere große Anbieter aufmerksam gemacht haben.



Eine breite Palette im Angebot



Schon die erste Ausstellung bewies: Hier ist im Grunde alles vertreten, vom City-Flitzer bis zum VAN oder dem SUV. Auch Cabriolets, Coupés oder Sportwagen fehlten nicht, so dass keine Wünsche offen blieben und bleiben. Auch für jedes Budget ist bei einem solch breiten Angebot sicher etwas dabei. Es können auf der Ausstellung auch bereits Testfahrten vereinbart werden. Während der Zeit der Ausstellung ist eine Testfahrt indes nicht möglich: Weder das Fahrzeug noch der Händler stehen in diesen turbulenten Tagen zur Verfügung.



Ein kompetentes Team



Eine Ausstellung oder eine Messe sind abhängig von einer funktionierenden und kompetenten Messeleitung. In Aargau-Süd wurden erfahrene und kompetente Messeleiter engagiert, was natürlich zu sichtbaren Ergebnissen führt. Die perfekt organisierte Ausstellung zeitigt entsprechende Ergebnisse: Aussteller und Besucher kommen gerne wieder. Beide Zielgruppen werden die Ausstellung natürlich innerhalb ihrer Kreise weiter empfehlen, so dass beim nächsten Mal mehr Besucher noch mehr Automodelle sehen und sich darüber informieren können.



Die veranstaltende Gemeinde Reinach profitiert ebenfalls über Hotelübernachtungen und allgemein die Schweizer Franken, welche die Besucher und Aussteller in der örtlichen Wirtschaft und im Handwerk ausgeben. Auf diese Weise profitieren im Grunde alle Beteiligten von einer kleinen aber feinen Automesse, welche Reinach zu einem regionalen "Hotspot" für Automobile gemacht hat.